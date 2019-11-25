Tesla Cybertruck Hakkında Elon Musk’ın Doğruladığı 6 Şey

Tesla, camı çerçeveyi indirdiği bir etkinlikle yeni Cybertruck’ı tanıtmıştı. Araç hakkında merak edilen bazı soruların cevaplarını Elon Musk, Twitter üzerinden açıkladı.

Tesla’nın son elektrikli aracı, bilindiği üzere Cybertruck olmuştu. Aracın lansmanı büyük ilgi gördü ve Tesla, oldukça iyi satış rakamları yakalamayı başardı. Yani elektrikli araçlarda şu anda trend bu araç.

Yine de söz konusu Tesla olduğunda, lansmanlardan ve tanıtım etkinliklerinden daha çok bakmamız gereken bir yer var ki o da Elon Musk’ın Twitter hesabı. Firmanın oldukça dışa dönük bir kişiliğe sahip olan CEO’su, perşembe günü aracın açıklanmasının ardından sık sık araç hakkındaki sorulara cevap verdi. İşte Elon Musk’ın Cybertruck hakkındaki açıklamalarından öğrendiğimiz bazı bilgiler.

1. Tesla, Cybertruck’ın paslanmaz çeliğini kendisi üretiyor:

Cybertruck’ın tasarımını bazı kişiler çok beğendi, bazı kişiler ise alay konusu yaptı. Bu keskin hatlı tasarım, Musk’ın açıklamalarına göre daha ziyade bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Musk, bir tweet'te ultra sert 30X çeliğin bükülmesi imkânsız olduğu için böyle bir tasarım tercih ettiklerini söyledi.

Bu malzeme, Tesla’nın kendi üretimi olan bir materyal. Musk’a göre üretim süreci zor olmayacak ancak yeni şasi üretme yöntemleri bulmak için aynısını söylemek güç. Musk, bu yöntemin zaman içinde geleneksel yöntemlerden daha ucuza geleceğini, basitliğin parça sayısını azalttığını söylüyor.

2. Musk, Cybertruck camının neden kırıldığına dair bir teori geliştirdi:

Cybertruck’ın camı, tanıtım etkinliğinde kırılmıştı ancak bu durum, hiç de beklenen bir şey değildi ve pek çok teoriye yol açtı. Elon Musk, bu konuda yaptığı açıklamada balyoz darbesinin camın tabanında sorun oluşturduğunu ve bu yüzden camın kırıldığını söyledi. Bir dahaki sefere önce topu atıp sonra balyozla vuracaklarını da ekledi.

3. Cybertruck’ın renk seçenekleri olacak ancak sayıları az:

İlk başta Cybertruck’ın yalnızca tek renk seçeneği olacağı düşünülüyordu. Sonra birileri aracı siyah hâle getirecek tasarımlar paylaştı ve Musk da bu rengin sunulması gerektiğini söyledi. Genel olarak aracın beyaz ve siyah gibi farklı renk seçenekleri olacak ancak çok geniş bir renk paletinden seçim yapmak söz konusu olmayacak.

Tesla zaten bu araçta boya yerine özelleştirilebilir vinil kaplamalar seçeneğini değerlendiriyor. Alevli şort desenli bir Cybertruck istiyorsanız vinil kaplamanız gerekiyor. Bu kısmı firma kullanıcıya bırakmayı amaçlıyor.

4. Cybertruck, uzun süre Tesla’dan gelecek tek büyük haber olacak:

Tesla’nın yol haritası oldukça net. Model S, Model X ve Model 3 şu anda yollarda bulunuyor. Model Y teslimatları başlayacak. Tesla’nın henüz bekleme aşamasında olan modelleri de var. Haliyle firmanın bir süre soluklanması şaşırtıcı değil.

Musk, Tesla’nın büyük araba haberleri konusunda bir süre bekleyeceğini söylüyor. Attığı bir tweet'te “Cybertruck bir süre için açıklayacağımız son araç” derken gelecek yıl beklenmedik teknoloji haberleriyle karşımızda olacaklarını söyledi. Bu teknolojilerin ne olacağına dair farklı teoriler var. Bunlardan biri de sonunda tamamen otonom bir sistemin aktif hâle gelmesi.

5. Cybertruck bir aile olabilir:

Şu anda yalnızca 1 tane Cybertruck modeli var. 6 koltuklu ve oldukça geniş bir araç olan bu elektrikli pick-up, bir araç ailesi hâline gelebilir. İleride aracın daha küçük bir versiyonunun yapılabileceğini Elon Musk da doğruladı. Pick-up pazarına baktığımızda bütün büyük üreticilerin daha küçük boyutlu, orta seviye araçlar da ürettikleri görülüyor zira her sürücünün ihtiyaçları aynı olmayabiliyor.

6. Cybertruck talebi artmaya devam ediyor:

Tesla, Model Y için yapılan ön siparişleri açıklamakta bir sakınca görmemişti ancak Cybretruck için böyle bir bilgi yayınlanmadı. Aracı almayı düşünenler, sıra numarası kapmak ve araca daha önce sahip olmak için rezervasyon yaptırıyor ve bu amaçla 100 dolar ödüyorlar.

Elon Musk, konuyla ilgili bir soruya cevap verdiğinde aracın şimdiye kadar 146 bin adet rezervasyon aldığını söylemişti. Hafta sonu bu rakam 200 bin adete ulaştı. Bu da Tesla’nın kasasına 20 milyon dolar para girmesi anlamına geliyor. Öte yandan bu parayı çekmek mümkün ve daha önce de gördüğümüz üzere her kayıt yaptıran aracı almayabiliyor.