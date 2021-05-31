Cyrano de Bergerac, Sedat Peker'in 8. videosunda alıntı yapmasının ardından bir anda pek çok kişinin merak ettiği bir karakter haline geldi. Genelde oyunuyla bilinen bu karakter, eski bir şair ve düellocu olarak nam salmış, oldukça enteresan bir karakterdi.

Son dönemde Türkiye'nin gündemine damgasını vuran olaylardan biri Sedat Peker'in paylaştığı videolar. Bu videolarda Peker pek çok yerden alıntı yapıyor. Bu alıntıların en sonuncularından biri de Cyrano de Bergerac'tan oldu.

Cyrano de Bergerac ülkemizde daha çok Edmond Rostand'ın bir tiyatro eseri olarak biliniyor olsa da aslında gerçek bir insan. Uzun burnundan yakınan, Fransız Kraliyet Muhafızları'nda görev yapan bu Bergerac aynı zamanda bir şair olarak da biliniyor. Yaşam hikayesi ise oldukça ilginç.

Paris'te eksantrik bir adam

Savinien Cyrano de Bergerac, 6 Mart 1619'da Paris'de doğdu. 28 Temmuz 1655'te de yine aynı şehirde öldü. Bergerac özellikle kinayeli konuşmaları ve yaptığı hicivlerle biliniyordu. Ayrıca bilim kurgu türüne dahil edilebilecek pek çok mektubu vardı.

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand tarafından kaleme alınan tiyatro oyununda cesur, zeki ancak çekingen ve çirkin bir aşık olarak anlatılır. Bergerac'ın devasa burnu da karakteri üzerinde büyük etki yapar. Bu tür eserler ve Bergerac'ın döneminden bu yana kendisinden etkilenen şairlerin anlatıları, bazı tarihi olmayan olayların da yaşanmış gibi gösterilmesine neden oluyor.

Gerçekte ise Cyrano, gençliğinde muhafızlara katılmıştı. 1640 yılında yapılan Arras kuşatmasında yaralanmasının ardından askeri kariyerine bir son verdi. Filozof ve matematikçi olan Pierre Gassendi'nin yanında bir süre çalıştı. Gassendi'den etkilenerek libertin (toplumun büyük kesimi tarafından kabul edilen davranışları reddeden) bir felsefeyi benimsedi.

Bilim kurgu yazan silahşör

Bergerac, Ay'a ve Güneş'e olan yolculuklarını anlattığı ve mizahi bir bilim kurgu eseri diyebileceğimiz çalışmaları Ay'a Yolculuk ve Güneş Dünyası Hakkında'yı kaleme aldı. Bu kitaplarda 17. yüzyılın dini ve astronomik görüşlerini alaya almıştı. O dönemde Dünya'nın Güneş Sistemi'nin merkezinde olduğuna inanılıyordu.

Fonograf ve bazı başka keşifleri kendi döneminde fikir olarak ortaya atmış olsa da bir bilim insanı olduğunu söylemesi oldukça zor bir karakterdir. Bu fikirlerinin gerçekleştirilebilirliği konusunda herhangi bir çalışma yapmamış, teori ortaya koymamıştır.

Bergerac çok genç yaşta vefat etti

Bergerac, daha 36 yaşındayken Fransa Kralı'nın hizmetindeki casuslar tarafından düzenlenen bir suikaste kurban gider. Barok şiirleri, Makyavelist tarzı ve hicivleri üzerinden bilindi. Doğrudan monarşiye ve de kilisenin krallık üzerindeki etkisine karşı çıkması onu hedef haline getirmişti.

Tiyatro oyunu ise karakterin sonunu ve hikayesini daha farklı şekilde anlatır. Yine de bazı olayların tarihi gerçekliklerle benzerliği bulunur. Ayrıca Bergerac'ın karakterini de oldukça gerçekçi bir şekilde yansıtır.

Fransız sinema uyarlamasında usta oyuncu Gerard Depardieu tarafından canlandırılmıştır. Oldukça popüler bir oyun olarak tiyatrolarımızda pek çok usta ismin canlandırdığı bir karakterdir. Ayrıca "Biri ve Diğerleri" adlı Türk filminde de çok sık bahsi geçer.