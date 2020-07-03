D614G Mutasyonu, Virüsün Bulaşıcılığını Artırmış Olabilir

ABD’de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün direktörlüğünü yapan Dr. Anthony Fauci, yeni mutasyonun virüsün bulaşıcılığını artırmış olabileceğini söyledi. D614G isimli mutasyon hakkında benzer cümleler geçtiğimiz günlerde de ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz aylardan beri etkisini gösteren koronavirüs üzerinde yapılan araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Dr. Anthony Fauci, son zamanlarda tartışılan bir konu üzerine yorum yaptı.

Geçtiğimiz günlerde birçok bilim insanı D614G isimli SARS-CoV-2 mutasyonu hakkında iç karartıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bilim insanları, bu mutasyonun virüsün bulaşıcılığını artırdığını öne sürmüştü. ABD’li uzman Anthony Fauci, bazı uzmanların aksine bu mutasyon hakkında söylenenlere katıldığını belirten açıklamalarda bulundu.

Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir:

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’ne konuşan Anthony Fauci, ellerinde bulunan verilerin virüsün daha fazla çoğalmasını ve belki de yüksek viral yüklere sahip olmasını sağlayan tek bir mutasyonun olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Fauci, D164G mutasyonunun virüsün bulaşıcılığını artırmış olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar daha önce yaptıkları açıklamalarda virüsün bulaşıcılığında yaşanan bir artışın şiddetteki bir artışa eş değer olmadığını söylemişlerdi. Virüs, daha fazla hücreye bağlanabildiğinden daha ölümcül hale gelmiyordu. Bu durum yalnızca virüsün bulaşıcılığını artırıyordu.

Bu mutasyon uzmanlara göre birkaç ay önce Avrupa’daki ve şu anda ABD’de yaşanan vaka sıçramalarını da açıklama getirebiliyor. Uzmanlara göre virüsün D614G versiyonu virüsün en baskın türü durumunda. Virüs mutasyonları konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nden de açıklama yapılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, daha önce yaptığı basın açıklamasında virüsün ‘doğal mutasyonlarının’ beklendiğini söylemişti. Dr. Soumya, virüsün bazı kısımlarının genetik değişiklikler konusunda diğer kısımlardan daha önemli olduğunu söylemişti.

İşte D614G mutasyonu da bu bölgelerden birisinde gözlemlendi. Dr. Soumya, aynı basın açıklamasında “Önemli olan bu kısımlarda büyük mutasyonlar yaşanırsa bu durum aşı geliştirme çalışmalarını da etkileyebilir.” şeklinde ifadede bulunmuştu. Tahminlere göre D614G mutasyonu, SARS-CoV-2 virüsünü 10 kata kadar bulaşıcı hale getirebilir.