1 İnsan Yaşının 7 Köpek Yaşına Denk Olduğu Teorisi Çürütüldü

Bilim insanları, köpeklerin biyolojik gelişiminin insanların biyolojik gelişimine oranını inceleyerek '1 insan yaşının 7 köpek yaşına denk' olduğunu söyleyen teoriyi çürüttüler. Köpekler, sanıldığı gibi sabit değil değişken bir gelişime sahipler.

1 insan yaşının, 7 köpek yaşına denk geldiği özellikle hayvanseverler arasında oldukça yaygın bir teoridir. ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, söz konusu teorinin doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak için labrador cinsi köpekler üzerinde bir araştırma gerçekleştirdiler.

Biyolojik gelişimi takip edebilmek için köpeklerin genomlarındaki metil grupları inceleyen bilim insanları, gelişimin sanıldığı gibi statik bir şekilde gerçekleşmediğini, ilk birkaç yıldaki gelişim hızının sanılandan çok daha yüksek olduğu sonucuna vardılar.

Köpeklerin yaşını hesaplamak için sabit bir çarpan bulunmuyor

Gelişim hızının kesinlike sabit olmadığını belirten bilim insanları, köpeklerin ilk 7 haftalık gelişiminin insanların ilk 9 aydaki gelişimine denk olduğunu dile getirdiler. Söz konusu dönemde hem insanlarda hem de köpeklerde süt dişlerinin çıktığı tespit edildi.

Cell Systems adlı dergide yer alan araştırmaya göre köpekler, insanlardan çok daha hızlı olgunlaşıyor. Zira 1 yaşına basan bir köpek, 30 yaşında bir insan ile aynı biyolojik olgunluğa ulaşmış oluyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu gelişim hızı sabit değil ve sürekli olarak değişiyor.

Yıllar geçtikçe gelişim hızları yavaşlayan köpekler, 4 yaşına geldiklerinde 54, 14 yaşına geldiklerinde ise 70’li yaşlarındaki insanlara denk bir biyolojik gelişime sahip oluyor. Dolayısı ile evdeki sevimli dostlarımız için ‘şu kadar yıldır yaşıyor, o halde insanlara göre şu yaşta’ demek çok da doğru değil.