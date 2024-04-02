Renault ile Nissan arasında yeni bir iş birliği yapıldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Nissan, bu iş birliği kapsamında Duster'ı yeniden markalandırıp, Hindistan pazarında satışa sunacak.

Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fransız otomobil devi Renault'un Türkiye ile ilgili gelecek planlarından bahsetmiştik. Şirketin açıklamasına göre Renault'un alt markası olan Dacia'nın sevilen SUV modeli Duster, Türkiye'de Renault Duster adıyla satılacaktı. Gelen son haberlere göre Renault, bu planı Hindistan için de uygulayacak. Ancak biraz farklı bir şekilde.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Renault, Duster'ı Hindistan'da Nissan markası altında satacak. Üstelik aracın isminin değişme ihtimali de bulunuyor. İddialara göre Duster için öne çıkan isim, "Terrano".

Terrano, Nissan ve Renault için yabancı bir isim değil

Nissan'ın Duster için Terrano ismini kullanacak olması bir tesadüf değil. Şirket, bundan yıllar önce de Renault ile bir iş birliği yapmıştı. Bu iş birliği kapsamında birinci nesil Dacia Duster, Japonya pazarında Nissan Terrano ismiyle satışa sunulmuştu. Hâl böyle olunca bu kez de benzer bir durum yaşanabilir.

Edinilen bilgilere göre Nissan, Duster'ı 2025 yılında piyasaya sürecek. Önümüzdeki aylarda ise aracın bir lansman yapması bekleniyor. Bu lansman gerçekleştiğinde Nissan'ın neler yapacağını daha iyi anlama fırsatı yakalamış olacağız.