Renault, Türkiye ile ilgili yeni planlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Dacia Duster, 2024'ün ikinci yarısı itibarıyla Renault Duster olarak satışa sunulacak. Renault, Bursa'daki OYAK fabrikasına da devasa yatırım yapacak.

Fransız otomobil devi Renault'tan Türkiye ile ilgili bomba bir hamle geldi. Şirket, yıllardır Dacia markası altında sattığı "Duster" isimli SUV modelini, bundan sonra Renault Duster olarak satacağını duyurdu. Duster, önümüzdeki yılın ikinci yarısı itibarıyla Renault logosu taşıyacak.

Şirket bugün İstanbul'da, üst düzey yöneticilerinden biri olan Fabrice Cambolive gibi isimlerin de katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu basın toplantısında Renault ile OYAK arasındaki iş birliği kapsamında nasıl çalışmalar yapıldığı anlatıldı. Ayrıca Renault'un "Uluslararası 2027 Oyun Planı" hedefleri kapsamında Türkiye'deki tüketicileri nelerin beklediği de açıklandı. İşte Renault Duster duyurusu da bu esnada gerçekleştirildi.

4 yerli model geliyor!

Yapılan açıklamaya göre Renault'un OYAK'a ait olan fabrikası, 2027 yılına kadar 4 yerli model üretimine başlayacak. Bunlardan üç tanesi B ve C SUV segmentindeki araçlardan oluşacak. C-SUV segmentindeki modelin biri, tahmin edilebileceği üzere Renault Duster olacak. Önümüzdeki yıl satışa çıkacak Renault Duster'ın hibrit motor seçeneği de sunacağını bir dipnot olarak verelim.

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün, 2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz.

MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş ise Renault Duster planlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye'de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster'ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak.

Birkaç gün önce tanıtılan 2024 Dacia Duster böyle görünüyordu:

Renault'un Türkiye'deki geleceğine ilişkin diğer açıklamalarına baktığımızda markanın elektrik dönüşümüne önem verdiği görülebiliyor. Çünkü Renault'a göre 2027 yılına geldiğimizde satılan her 3 Renault'tan 1 tanesi elektrikli olacak. Bu süreçte Bursa'daki fabrikaya da yatırım yapacak olan şirket, Renault'un yeni nesil otomobillerde kullandığı platformunu bu fabrikaya entegre edecek. Renault'a göre yapılacak yatırımların büyüklüğü 400 milyon euroyu aşacak.

Renault'un yaptığı açıklamalar, şirketin Bursa'daki fabrikadan umutlu olduğunu gözler önüne seriyor. Zira şirkete göre OYAK fabrikası, 2027 yılına kadar küresel bir ihracat merkezi hâline gelecek. Hâlihazırda ürettiği araçların yüzde 75'ini Avrupa'ya ithal eden fabrika, önümüzdeki yıllarda 50'den fazla ülkeye ihracat yapacak.