Dacia, 2024 model Duster'ı tanıttı. Yapılan yenileme ile üçüncü nesil olarak karşımıza çıkan Dacia Duster, önceki nesilden çok daha yakışıklı. Ayrıca kaput altında da yenilikler mevcut.

Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdürmeye devam eden Dacia, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Duster'ı tanıttı. Tasarım açısından da teknik özellikleri açısından da ciddi bir değişim gerçekleştiren 2024 Dacia Duster, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Tasarımı büyük oranda değişen üçüncü nesil Dacia Duster, genel görünüm itibarıyla artık daha sportif bir yapıya sahip. Oldukça iri plastiklerle döşenen araç, Y harfi şeklinde farlarla donatıldı. Arka kapı kollarının C sütununa taşındığı 2024 Dacia Duster için yepyeni bir sayfa açılmış gibi görünüyor.

Karşınızda yeni Dacia Duster

Yeni Duster, sadece ön kısımda değil, arka kısımda da önemli değişimler yaşadı. Bu bağlamda; aracın arka aydınlatmaları da ön kısımdaki gibi Y harfi şeklinde detaylar içeriyor.

2024 model Dacia Duster'ın iç kısmına geçtiğimizde ise tamamen yenilenmiş bir kabin ile karşılaşıyoruz. 7 inç tam dijital gösterge ekranı ile 10,2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobilde 4 adet USB şarj girişi, kablosuz şarj pedi ve kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay teknolojilerine yer verildi. Tüketicilere opsiyonel olarak sunulacak Uyku Paketi ise arka koltukların tamamen yatıp, çift kişilik yatak hâline dönüşmesini sağlayacak. Üstelik açılabilir masa ile saklama alanı da bu paketin içeriği arasında.

Biraz da kaput altına bakalım. Dacia, yeni nesil Duster'da birkaç farklı motor seçeneği sunacak. Bunlardan ilki, 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Altı vitesli manuel şanzıman ile satın alınabilecek bu motor seçeneğinde hibrit destek de sunulacak. Ayrıca 50 litre gaz deposu bulunan doğuştan LPG'li motor seçeneği de yeni Dacia Duster'da bulunacak. 1.6 litrelik benzinli motora sahip üçüncü seçenek ise bir çift elektrik motoru ile desteklenecek.

Dacia, gerçekleştirdiği lansmanda yeni nesil Duster için fiyat açıklaması yapmadı. Aracın ne zaman satışa çıkacağı ve Türkiye'ye ne zaman geleceği gibi hususlar da şimdilik gizemini koruyor. Dacia Duster'ın 2018'den beri Avrupa'da en çok satan SUV olduğunu, hâliyle yeni modelin de büyük ilgi göreceğini şimdiden söyleyebiliriz.