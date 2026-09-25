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Dacia'nın Çok Ucuz Minik Şehir Otomobili Hipster'ın Ne Zaman Piyasaya Sürüleceği Ortaya Çıktı

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Dacia, şehir içi ulaşımı baştan aşağı değiştirmeyi hedefleyen Hipster modelini ne zaman piyasaya süreceği ortaya çıktı.

Dacia'nın Çok Ucuz Minik Şehir Otomobili Hipster'ın Ne Zaman Piyasaya Sürüleceği Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de ilgi gören otomobil markalarından biri olan Dacia, 2025 yılında kutu gibi görünen tasarımıyla dikkat çeken minik konsepti Hipster’ı tanıtmıştı. O zamanlarda aracın çıkış tarihi gibi konularda herhangi bir bilgi yoktu.

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Şimdi ise bu araç konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Autocar’ın özel haberine göre marka, tıpkı konsept modelde de olduğu gibi Dacia Hipster adıyla gelecek model için kolları sıvadı. Otomobilin çıkış tarihi hakkında bilgi verildi.

2027’de yollarda olabilir

İddiaya göre bu minimalist şehir aracı doğrudan Çin’de üretilecek. Çin’deki üretim maliyeti avantajlarını arkasına alması hedeflenen aracın, 2027 yılında resmâ olarak satışa sunulması planlanıyor. Avrupa pazarında yaklaşık 11.000 euro seviyesinde bir fiyat etiketiyle alıcı bulması hedeflenen Dacia Hipster, henüz kesin bir açıklama olmasa da Türkiye pazarına da getirilebilir.

Aracın teknik ölçülerine baktığımızda tam anlamıyla bir minik şehir otomobili görüyoruz. Konsept model,** 1,55 metre genişliğinde, 1,53 metre yüksekliğinde ve yalnızca 3 metre uzunluğunda** tasarlanmıştı. Seri üretim versiyonu da benzer seviyelerde olabilir. Bu boyutlar, aracın sıkışık sokaklarda kolayca kullanılabileceği, çok dar alanlara bile rahatça park edilebileceği anlamına geliyor.

Dacia Hipster, devasa performans rakamları yerine maksimum verimlilik ve düşük maliyet odaklı bir mühendislik mimarisi üzerine inşa ediliyor. Otomobilin kalbinde 20 beygirlik son derece mütevazı bir elektrik motorunun yer alacağı iddialar arasında. Enerji ihtiyacını ise 15 kWh kapasiteli küçük bir batarya paketi üstlenecek. Yani dirakt kısa mesafe odaklı bir şehir otomobili olacak.

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