Dünyanın önde gelen otomotiv devi Daimler AG, Avrupa'daki tüm otomobil, kamyonet ve ticari araç üreten tesislerini iki hafta boyunca kapatma kararı aldı. İlk etapta iki hafta sürecek olan kapatma kararı, duruma göre uzatılabilir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 13.598 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle fabrikalarını kapatma kararı alan şirketler arasına bir yenisi daha eklendi. Otomotiv devi Daimler AG, iki haftalık bir iş durdurma kararı alındığını açıkladı.

Mercedes-Benz'in ana firması Daimler AG, Avrupa çapındaki otomobil, kamyonet ve ticari araç üreten tüm tesislerini iki hafta boyunca kapatma kararı aldı. Böylece Daimler AG de, geçen hafta üretimi durduran ABD'nin "Büyük Üçlüsü" Ford, General Motors ve Fiat Chrysler'a katıldı.

İki haftadan fazla sürebilir

Daimler AG'nin açıklamasında kapatma kararının ilk etapta iki haftalığına alındığı belirtilse de, virüs salgınının devam etmesi durumuna göre sürenin iki haftayla sınırlı kalmayacabileceği de kabul edildi. Daimler AG, yeniden üretime devam edebilmenin yalnızca kendi hazır olma durumlarına bağlı olmadığına dikkat çekti.

Şirketin açıklamasında küresel tedarik zincirinin azami ölçülerde korunmasının mümkün olmadığı belirtilirken, otomobil sektörünün karmaşık ve küresel olarak en çok birbirine bağlanmış sektörlerden biri olduğu hatırlatıldı. Dünya çapında birkaç tedarik fabrikası kapatılsa bile, parça yokluğu nedeniyle tüm üretimin durabileceğine dikkat çekildi. Bu durumda Daimler AG yalnızca Avrupa'daki Mercedes ve Smart üretimini durdurmuş olmayacak, tüm dünyadan ona parça sağlayan tedarik zincirlerinin de üretimi duracak.

Bu durumda ABD'ye gönderilen Mercedes'lerde de sorun yaşanabilir. Mercedes'in Alabama'da bir fabrikasının olmasına rağmen, bu fabrika Mercedes-Benz C-Class, GLE-Class, GLE-Class Coupe ve GLS-Class'tan oluşan sınırlı sayıda araç üretiyor.

Daimler'ın açıklamasında, alınan kararın iş gücünü korumak, enfeksiyon zincirine sekte vurmak ve pandeminin yayılmasını kontrol altına almak amacıyla iki haftalık aranın verildiği belirtildi. Daimler ayrıca, gelecekteki düşük talep düzeyine de hazırlık yapacaklarını kaydetti.