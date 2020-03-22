Koronavirüse Karşı En Az 20 Aşı Geliştirme Çalışması Var

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son açıklamaya göre dünya genelinde koronavirüse karşı en az 20 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Bu çalışmalardan alınacak sonuçla bir aşının kullanılabilir hâle gelmesiyse 18 ayı bulabilir.

Dünya genelinde etkisi yoğun şekilde hissedilen koronavirüs, toplamda 316.652 kişiye bulaşmış ve 13.592 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş durumda. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağından okulların tatil edilmesine kadar sayısız önlem alındı ancak uzmanlara göre koronavirüsten kurtulmaya hâlâ uzağız.

Uzmanların açıklamalarına göre koronavirüs salgınını yenmenin yollarından biri, koronavirüsün yayılmasını engelleyen bir aşının bulunması. Bunun için dünya genelinde birçok sağlık kuruluşu ve bilim insanı aşı çalışmalarına başlamış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamaya göre dünya genelinde en az 20 farklı koronavirüs aşısı çalışması yürütülüyor.

Koronavirüs aşısının kullanıma hazır hâle gelmesi 18 ayı bulabilir:

Bilindiği üzere kısa süre önce bu aşı çalışmalarından bazılarında ciddi yol kat edildiğini ve geliştirilen bir koronavirüs aşısının insanlara enjekte edildiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu aşıların herkese uygulanabilir olması için klinik çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamaya göre koronavirüs aşısının geliştirilmesi, klinik testlerinin yapılması ve seri üretime alınıp dünyaya dağıtılması 18 ay sürebilir. Bu da koronavirüs aşısına ulaşmak için Eylül 2021'e kadar beklememiz gerekebileceği anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü yöneticilerinden Dr. Mike Ryan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada kötü bir virüsten daha tehlikeli olan tek şeyin 'kötü bir aşı' olduğunu söyledi. Bu da geliştirilen aşıların test süreçlerinin önemini ortaya koyuyor. Dr. Ryan, aynı zamanda geliştirilecek bir aşının herkes için erişilebilir olması gerektiğini savunuyor. Yani koronavirüs aşısı geliştirilirse bu aşı; yalnızca geliştirilen bölgede değil, tüm dünyada kullanılmalı.

Tüm bunların yanı sıra dünya genelinde aşı çalışmalarını fırsat bilen dolandırıcılara da dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Yapılan açıklamada bazı kişilerin insanları arayıp ileride geliştirilecek koronavirüs aşısı için rezervasyon yaptıklarını söyledikleri ve aradıkları kişilerden bu rezervasyon için para istedikleri ifade edildi. Sizin de böyle bir durumla karşılaşmanız hâlinde dikkatli olmanızda fayda var. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'bilgi kirliliği ve sahte hesaplar' konulu basın açıklamasını haberimizden okuyabilirsiniz.