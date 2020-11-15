Daimler, Elektrikli Otomobillere Geçişte Küçülecek

Çatısı altında Mercedes gibi önemli bir markayı da barındıran otomotiv devi Daimler, elektrikli otomobil pazarına odaklanmayı planlıyor. Firma bu süreçte ayrıca küçülmeye gidecek.

Elektrikli otomobillerin otomotiv sektörünün geleceği olduğunu artık hemen herkes kabul etmiş durumda. Alman devi Daimler de elektrikli otomobiller çağına hazırlık yapıyor. Firmanın yapısı da bu süreçte değişim gösterecek.

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan Daimler, bundan 5 yıl sonra daha küçük bir yapılanma olmayı amaçlıyor. Firmanın CEO’su Ola Kaellenius’a göre Mercedes-Benz, yazılım tabanlı sistemlere odaklanacak.

Daimler küçülüyor

Kaellenius, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Gelecek beş yılda daha küçük bir firma haline geleceğiz. Güç ünitesi konusunda endüstriyel ayak izimizde temel değişiklikler olacak.” dedi.

Daimler CEO’su bu durumun sebebini de daha az işe ihtiyaç duyulması olarak açıkladı. Bir elektrikli otomobilin motorunda ve bataryasında yalnızca 200 parça bulunurken, geleneksel içten yanmalı motorlarda bu sayının 1400’e çıktığını söyleyen Kaellenius, fosil yakıtlardan uzaklaştıkça verimliliğin arttığını ve kaynakların serbest kaldığını ifade etti.

CEO ayrıca bu geçiş döneminde çok sayıda yeni yazılım mühendisi, batarya kimyası uzmanı ve elektriklenme uzmanı istihdam ettiklerini de sözlerine ekledi. Böylece Daimler daha çevreci ve sürdürülebilir lüksün öne çıktığı döneme de uyum sağlayacak.

Daha çevreci lüks araçlar

Kaellenius, Dünya üzerindeki ayak izlerinin daha küçük olmasının gerekliliğine dair akıllarında hiçbir şüphe olmadığını söyledi. CEO’ya göre modern lüks otomobillerin vaat ettiği şeylerden biri de bu.

Mercedes-Benz, Formula 1 takımının uzmanlığını EQXX adlı elektrikli otomobil modelleri için kullanıyor. Bu araç, oldukça uzun mesafeleri tek şarjla aşabilecek ve firmaya göre otomobilin amacı da en efektif elektrikli otomobil haline gelmek olacak.

Firma ayrıca yeni dönemde kullanıcılarının kendi dijital servislerini kullanmasını istiyor. Böylece firma, 2024 yılında yayınlayacağı otomobil işletim sisteminden ek gelir elde etmeyi de amaçlıyor. İşletim sistemi aracılığıyla otonom sürüş hizmeti, sürüş yardım özelliği gibi ürünler satarak ek gelir elde edecekler.