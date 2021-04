Harry Potter gibi bir seride oynadıktan sonra, yeteneklerini farklı yapımlarda oynayarak da herkese gösteren Daniel Radcliffe’in yeteneklerini en iyi sergilediği 10 filmini sizler için listeledik.

Harry Potter serisinin başrolü Daniel Radcliffe, oynadığı birçok sağlam yapımla isminden hala söz ettirmeye devam ediyor. İngiltere’nin en zengin 33. kişisi olan Radcliffe, 2001’den beri farklı birçok yapımda yer aldı. Çoğumuzun ve birçok film severin Harry Potter serisi ile tanıdığı Daniel Radcliffe, diğer çocuk oyuncuların aksine ismini sadece tek bir filmle bir tutmadı.

Harry Potter serisinden sonra birçok başarılı yapımda aktörlük yapan Daniel Radcliffe, komedi, drama, korku gibi birçok farklı film türlerinde oynadı. Sadece bir film üzerinden tanınmayı istemeyen Radcliffe, bu isteğini ve yeteneklerini farklı yapımlarda oynayarak da herkese göstermiş oldu. Biz de Daniel Radcliffe’in yeteneklerini en iyi sergilediği 10 filmini sizler için listeledik. Not: Listenin sıralaması filmlerin IMDb puanlarına göre yapılmıştır.

Daniel Radcliffe’in en iyi filmleri:

Swiss Army Man

What If

Escape from Pretoria

Jungle

December Boys

Kill Your Darlings

Now You See Me 2

Imperium

The Woman in Black

Guns Akimbo

Absürd ve kara komedinin dibine vuran Swiss Army Man:

Tür: Kara Komedi, Dram, Fantastik

Yönetmeni: Dan Kwan

Çıkış tarihi: 2016

IMDB: 7,0

Rotten Tomatoes: %72

Sinema tarihinde daha önce neredeyse görülmeyen bir absürtlükte olan Swiss Army Man’de, Daniel Radcliffe kelimenin tam anlamıyla ölü bir adamı oynuyor. Issız bir adada mahsur kalan umutsuz bir adamla (Daniel Kwon) ile Manny’nin (Daniel Radcliffe) sürreal bir yolculukla eve dönüş hikayesini izlediğimiz bu filmin türü kara komedi olarak adlandırılıyor. Sundance Film Festivali kapsamında yayınlanan bu film de Daniel Radcliffe’in eleştirmenlerden olumlu notlar alan filmleri arasında yer alıyor.

İkili ilişkilere dair derinlemesine bir hikaye: What If

Tür: Romantik, Komedi

Yönetmeni: Michael Dowse

Çıkış tarihi: 2013

IMDB: 6,8

Rotten Tomatoes: %74

Daniel Radcliffe, What If’te başarısız bir dizi ilişkiden sonra aşka dair umutlarını kaybetmiş olan Wallace karakterini oynuyor. Filmde Wallace ve uzun süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Chantry bir Michael Dowsebağ kuruyorlar. Film boyunca ikili aralarındaki ilişkinin ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor.

Son yılların ilgiliyi en çok hak eden gerilim filmlerinden Escape from Pretoria:

Tür: Gerilim

Yönetmeni: Francis Annan

Çıkış tarihi: 2020

IMDB: 6,8

Rotten Tomatoes: %71

Daniel Radcliffe’nin oynadığı en yeni filmlerden biri olan Escape from Pretoria da gerçek kişi ve olaylara dayanan bir hikayeyi ele alıyor. Filmde iki siyasi tutsağın hapishaneden kaçma girişimlerini ve bu sürede yaşadıklarını izliyoruz. Adeta zamana karşı yarış içerisinde olan bu iki tutsağın maceraları oldukça heyecan verici.

Gerçek bir hikayeye dayanan Jungle:

Tür: Aksiyon, Macera, Biyografi

Yönetmeni: Greg McLean

Çıkış tarihi: 2017

IMDB: 6,7

Rotten Tomatoes: %60

Gerçek bir hikayeye ve kişilere yer veren bu yapım, Güney Amerika’da seyahat eden Yossi (Daniel Radcliffe), Kevin(Alex Russell) ve Marcus’un (Joel Jackson) kendisinin inanılmaz bir rehber olduğunu söyleyen Karl ile tanışmaları ile başlıyor. Karl, grubu Amazon ormanlarının derinliklerindeki gerçek bir kabileye götürmeyi vaad ediyor ve ekip bu doğrultuda yola çıkıyor. Filmde bu arkadaş grubunun, Karl önderliğinde ormanda yaşadıklarını izliyoruz.

Küçük ama başarılı bir film December Boys:

Tür: Dram, Romantik

Yönetmeni: Rod Hardy

Çıkış tarihi: 2007

IMDB: 6,5

Rotten Tomatoes: %41

Daniel Radcliffe, listedeki diğer büyük yapımlarda yer aldığı gibi bağımsız ve daha küçük çaplı projelerde de yer alıyor. December Boys da bunlardan biri. Radcliffe, bu filmde oynayarak Harry Potter gibi sadece “büyüleyici” filmlere ait olmadığını da kitlelere göstermiş oldu. 4 yetimin aynı aile için olan yarışlarını izlediğimiz bu film, Radcliffe’in yer aldığı en iyi film olmayabilir ama yine de küçük yaşta yeteneklerini izleyicilere aktarabildiği bir film.

Bir yazarın gerçek hikayesini konu edinen Kill Your Darlings:

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Yönetmeni: John Krokidas

Çıkış tarihi: 2013

IMDB: 6,5

Rotten Tomatoes: %76

Tamamen gerçek olay ve kişilere dayalı olan bu filmde Daniel Radcliffe, Allen Ginsberg isimli bir genci oynuyor. 1940’larda Columbia Üniversitesi’nde İngilizce üzerine çalışan Allen Ginsberg aynı zamanda Amerikan Beat Kuşağının da öncülerinden bir yazar. Ginsberg filmde Lucien Carr, William S. Burroughs ve Jack Kerouac gibi ikon meslektaşlarıyla yeni edebi fikirler keşfediyor. Filmde -ve gerçek hayatta- ekibin yaratıcılıklarına rağmen seçimleri hayatlarını sonsuza dek belirleyecek daha ciddi ihlallere yol açıyor.

Sihibazlardan oluşan çetenin geri döndüğü Now You See Me 2:

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmeni: Jon M. Chu

Çıkış tarihi: 2016

IMDB: 6,5

Rotten Tomatoes: %33

Now You See Me adlı filmin devam filminde Daniel Radcliffe, Mahşerin Dört Atlısı adıyla gösteriler yapan ve Jeese Eisenberg, Woody Harrelson, Lizy Caplan ve Dave Franco tarafından oynanan ekibe dahil oluyor. Filmde Mahşerin Dört Atlısı isimlerini temizleme ve bir teknoloji devinin vicdansız davranışını ifşa etmek umuduyla harekete geçiyor.

Eleştirmenlerden övgüler toplayan Imperium:

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmeni: Daniel Ragussis

Çıkış tarihi: 2016

IMDB: 6,5

Rotten Tomatoes: %85

Imperium, Harry Potter’dan sonra Daniel Radcliffe’in oynadığı en yüksek Rotten Tomatoes puanına sahip filmi. Filmde Radcliffe, beyazların üstünlüğünü savunan ve ırkçı bir örgüt olan Neo-Naziler topluluğuna sızan Nate adında başarılı bir FBI ajanını oynuyor. Imperium, yaptığı göndermelerle alt metin dolu bir film.

Imperium, Radcliffe’in olağanüstü oyunculuğu sayesinde eleştirmenlerden oldukça yüksek puanlar alarak Daniel Radcliffe’in Harry Potter olmadığı en iyi film sıramızda da en üstte yer alıyor.

Fantastik korku sevenler için The Woman in Black:

Tür: Dram, Fantastik, Korku

Yönetmeni: James Watkins

Çıkış tarihi: 2012

IMDB: 6,4

Rotten Tomatoes: %67

The Woman in Black, uzak bir köyde yaşayan ve yakın zamanda ölen bir müşterisinin evraklarını düzenlemek için köye giden Arthur Kipps’i anlatıyor. Daniel Radcliffe’in oynadığı bu karakter müşterisinin evinde yalnız başına çalışırken siyah kıyafetli bir kadın görünce bazı sırları açığa çıkarmaya da başlıyor. Daniel Radcliffe’in oynadığı en ürkütücü filmlerden biri olan The Woman in Black gibi bir korku filminde de; daha önce böyle bir yapımda bulunmamasına rağmen, Daniel Radcliffe’in yeteneklerini izleyebiliyoruz.

Aksiyon ve komedinin Guns Akimbo:

Tür: Aksiyon, Komedi, Gerilim

Yönetmeni: Jason Lei Howden

Çıkış tarihi: 2019

IMDB: 6,3

Rotten Tomatoes: %52

Geek bir video oyunu geliştiricisini Daniel Radcliffe, halka açık yayınlanan bir ölüm maçı dövüşüne karışmasıyla ertesi gün elinin kemiklerine cıvatalanmış iki silahla uyanır. Üzerine düşündükçe bu silahları eski kız arkadaşını kurtarmak için kullanması gerektiği kanısına varır.

Böylece Daniel Radcliffe'in Harry Potter olarak rol almadığı filmler listesinin sonuna geldik. Bir sonraki listelerimizde görüşmek dileğiyle.