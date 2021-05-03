Netflix’te yayınlanan en iyi Alman dizilerinden biri olan Dark, zaman yolculuğunu konu alan bir başyapıt olarak görülüyor. İki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının ardından dört aile arasındaki ilişkileri açığa çıktığı bir Alman kasabasında geçen dizi, birçok doğaüstü unsura sahip.
Dark, nükleer bir santralin yakınında bulunan Winden isimli bir kasabada geçiyor. 2019 yılında geçen dizi, karanlık atmosferi ve müthiş oyunculuklarıyla izleyiciyi koltuğa bağlamayı başarıyor. Zamanda yolculuk, alternatif evrenler ve suç unsurlarını bulunduran Dark, birçok farklı alternatife sahip.
Dark’ın bitmesinden sonra oluşan boşluğu doldurmak için sizlere Dark alternatifi dizileri listeledik.
Dark benzeri dizi tavsiyeleri:
- Curon
- Channel Zero
- Glitch
- Wayward Pines
- 12 Monkeys
- The OA
- Counterpart
- Ministry of Time
- The Missing
- Fringe
- Stranger Things
Yine kasvetli bir kasaba: Curon
- Vizyon tarihi: 2020 - ...
- IMDb puanı: 5,7
- Rotten Tomatoes: %71
- Oyuncular: Luca Lionello, Federico Russo, Margherita Morchio
- Yönetmen: Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi
Dark gibi küçük bir kasabada geçen Curon, türünün her örneği gibi hikayesinde derin sırlar barındırıyor. Sahip olduğu gizem ile seyirciye kendini izlete Curon, iki gencin ailelerinin tuhaf bir şekilde kaybolmasını konu alan bir İtalyan draması.
Creepypasta hikayelerinden Channel Zero
- Vizyon tarihi: 2016 - 2018
- IMDb puanı: 7,2
- Rotten Tomatoes: %93
- Oyuncular: Brandon Scott, Marina Stephenson Kerr, Abigail Pniowsky
- Yönetmen: Nick Antosca
İnternette dolaşan korku hikayeleri üzerine inşa edilen ve bu hikayeleri tekrar canlandıran Channel Zero, bir Amerikan antoloji dizisi. Farklı dünyaların, kötülüklerin ve kabus gibi atmosfere sahip hikayelerin anlatıldığı Channel Zero, barındırdığı gizem ile Dark’a benzerlik gösteriyor.
Ölülerin geri döndüğü Glitch
- Vizyon tarihi: 2015 - 2019
- IMDb puanı: 7,3
- Rotten Tomatoes: %80
- Oyuncular: Patrick Brammall, Emma Booth, Sean Keenan
- Yönetmen: Tony Ayres, Louise Fox
Küçük kurgusal bir kasaba olan Yoorana’da geçen dizinin hikayesi, kısa süre önce ölmüş olan 6 kişinin açıklanamayacak şekilde geri dönüşünü konu alıyor. Geri dönenler ve kasaba sakinlerinin arasındaki ilişkilere ve davayı ele alan polis memuruna ağırlık veren dizi, izleyicide oluşturduğu merak ve gizemli temasıyla Dark’a benzerlik gösteriyor.
Türünün en iyilerinden biri olan Wayward Pines
- Vizyon tarihi: 2015 - 2016
- IMDb puanı: 7,4
- Rotten Tomatoes: %60
- Oyuncular: Siobhan Fallon Hogan, Toby Jones, Shannyn Sossamon
- Yönetmen: Chad Hodge
Listede bulunan en kafa karıştırıcı dizilerden biri olan Wayward Pines, türün öncülerinden. Zamanda yolculuk, alternatif boyutlar ve ürkütücü bir kasabanın anlatıldığı Wayward Pines’ta, iki ajan arkadaşın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını ve sonrasında yaşanan olayları izliyoruz.
Karmaşık zamanda yolculuk paradokslarıyla 12 Monkeys
- Vizyon tarihi: 2015 - 2018
- IMDb puanı: 7,7
- Rotten Tomatoes: %88
- Oyuncular: Aaron Stanford, Amanda Schull, Noah Bean
- Yönetmen:Travis Fickett, Terry Matalas
Dark, karakterler ve zamanda yolculuk paradoksları açısından çoğu izleyicinin aklını karıştıran bir dizi. 12 Monkeys’in Dark’a en çok benzeyen yanı da işte bu. Hikayesi ve zaman yolculuğunun karmaşıklığından ortaya çıkan paradoksları ele alması, diziyi inanılmaz derecede gizemli yapıyor. Aynı isimde bir filme de sahip olan hikaye, bir zaman yolcusunun Dünya’nın geleceğini kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.
Dönüşüyle tüm kasabayı etkileyen kızın hikayesi: The OA
- Vizyon tarihi: 2016 - 2019
- IMDb puanı: 7,9
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson
- Yönetmen: Zal Batmanglij, Brit Marling
The OA, 7 yıl önce kör bir şekilde kaybolan Prairie Johnson’ın ani geri dönüşünü konu alıyor. Kayboluşunun ve aynı zamanda geri dönüşünün birlikte getirdiği soru işaretlerini çözmeye çalışacağınız bu dizide, Prairie ve kasaba sakinleri arasındaki ilişkiden ziyade, Prairie’nin yolculuğunu da izliyoruz.
Ölen eşinin ardından her şeyi göze alan adamın hikayesi: Counterpart
- Vizyon tarihi: 2017 - 2019
- IMDb puanı: 8,1
- Rotten Tomatoes: %100
- Oyuncular: J.K. Simmons, Olivia Williams, Harry Lloyd
- Yönetmen: Justin Marks
Counterpart, bir ajanın, yıllarını geçirdiği iş yerinde, ölü eşinin hala hayatta olabileceği paralel bir evrene açılan bir kapıyla karşılaşmasını anlatıyor. Paralel evrenlerde kişilerin ne kadar değişip, olayların ne kadar farklı aktığını gösteren Counterpart, barındırdığı evrenler ve karakterler açısından Dark’a benzerlik gösteriyor.
İspanya'nın en güzel zamanları: Ministry of Time
- Vizyon tarihi: 2015 - ...
- IMDb puanı: 8,2
- Oyuncular: Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Francesca Piñón
- Yönetmen: Javier Olivares, Pablo Olivares
Zamanda yolculuk ve karakter gelişimi açısından Dark’a benzeyen Ministry of Time, Madrid’de faaliyet gösteren gizli bir topluluk hakkında. Tarih boyunca çok sayıda farklı zaman dilimlerine portalları barındıran bir karargahla, Ministry of Time, İspanyol tarihi boyunca büyüleyici zaman dönemlerini izleyicilere sunuyor.
Bir kayıp daha: The Missing
- Vizyon tarihi: 2014 - 2016
- IMDb puanı: 8,2
- Rotten Tomatoes: %93
- Oyuncular: Tchéky Karyo, Anastasia Hille, David Morrissey
- Yönetmen: Tom Shankland, Ben Chanan, Michael Samuels
The Missing, adından da anlaşılacağı şekilde kayıp bir çocuk hakkında. Her ebeveynin en büyük kabusunu anlatan The Missing, bunu olabildiğince saf ve gerçekçi bir şekilde yapıto. Kaygılı ve sürükleyici iki sezondan oluşan The Missing, barındırdığı gizem ve suç unsurları açısından Dark ile benzerlik gösteriyor.
Bilim kurgu dizilerinin klasiklerinden Fringe
- Vizyon tarihi: 2008 - 2013
- IMDb puanı: 8,4
- Rotten Tomatoes: %90
- Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble
- Yönetmen: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci
Lost ve Star Wars’un yeni filmlerinin de yönetmeni olan J.J. Abrams yapımı Fringe, bilim kurgu serilerinin en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Dizi, bir FBI ajanı, çılgın bir bilim adamı ve oğlunun, dünya üzerinde gerçekleşen doğaüstü olayları araştırlamalarını anlatıyor. Fringe’in Dark’a en çok benzeyen yönü ise her iki dizinin de alternatif evrenler barındırması.
80'lerden gelen bir hikaye: Stranger Things
- Vizyon tarihi: 2016 - ...
- IMDb puanı: 8,7
- Rotten Tomatoes: %93
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder
- Yönetmen: Matt Duffer, Ross Duffer
En iyi Netflix orijinal serilerinden biri olan Stranger Things, alternatif dünyaları ve 80’lerin korku temalarını konu alıyor. Karakter gelişimleri ve paralel evrenleri ile Dark’a benzerlik gösteren Stranger Things, Netflix’te en çok izlenen dizilerden biri.