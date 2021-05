İzleyicinin kafasında oluşturduğu soru işaretleri, kasvetli kasabası ve karmaşık olay örgüsü ile seyircilerin büyük ilgisini kazanan ve ne yazık ki 3. sezon sonunda hikayesi tamamlanan Dark için alternatif dizileri sizler için sıraladık.

Netflix’te yayınlanan en iyi Alman dizilerinden biri olan Dark, zaman yolculuğunu konu alan bir başyapıt olarak görülüyor. İki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının ardından dört aile arasındaki ilişkileri açığa çıktığı bir Alman kasabasında geçen dizi, birçok doğaüstü unsura sahip.

Dark, nükleer bir santralin yakınında bulunan Winden isimli bir kasabada geçiyor. 2019 yılında geçen dizi, karanlık atmosferi ve müthiş oyunculuklarıyla izleyiciyi koltuğa bağlamayı başarıyor. Zamanda yolculuk, alternatif evrenler ve suç unsurlarını bulunduran Dark, birçok farklı alternatife sahip.

Dark’ın bitmesinden sonra oluşan boşluğu doldurmak için sizlere Dark alternatifi dizileri listeledik.

Dark benzeri dizi tavsiyeleri:

Curon

Channel Zero

Glitch

Wayward Pines

12 Monkeys

The OA

Counterpart

Ministry of Time

The Missing

Fringe

Stranger Things

Yine kasvetli bir kasaba: Curon

Vizyon tarihi: 2020 - ...

IMDb puanı: 5,7

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Luca Lionello, Federico Russo, Margherita Morchio

Yönetmen: Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi

Dark gibi küçük bir kasabada geçen Curon, türünün her örneği gibi hikayesinde derin sırlar barındırıyor. Sahip olduğu gizem ile seyirciye kendini izlete Curon, iki gencin ailelerinin tuhaf bir şekilde kaybolmasını konu alan bir İtalyan draması.

Creepypasta hikayelerinden Channel Zero

Vizyon tarihi: 2016 - 2018

IMDb puanı: 7,2

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Brandon Scott, Marina Stephenson Kerr, Abigail Pniowsky

Yönetmen: Nick Antosca

İnternette dolaşan korku hikayeleri üzerine inşa edilen ve bu hikayeleri tekrar canlandıran Channel Zero, bir Amerikan antoloji dizisi. Farklı dünyaların, kötülüklerin ve kabus gibi atmosfere sahip hikayelerin anlatıldığı Channel Zero, barındırdığı gizem ile Dark’a benzerlik gösteriyor.

Ölülerin geri döndüğü Glitch

Vizyon tarihi: 2015 - 2019

IMDb puanı: 7,3

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Patrick Brammall, Emma Booth, Sean Keenan

Yönetmen: Tony Ayres, Louise Fox

Küçük kurgusal bir kasaba olan Yoorana’da geçen dizinin hikayesi, kısa süre önce ölmüş olan 6 kişinin açıklanamayacak şekilde geri dönüşünü konu alıyor. Geri dönenler ve kasaba sakinlerinin arasındaki ilişkilere ve davayı ele alan polis memuruna ağırlık veren dizi, izleyicide oluşturduğu merak ve gizemli temasıyla Dark’a benzerlik gösteriyor.

Türünün en iyilerinden biri olan Wayward Pines

Vizyon tarihi: 2015 - 2016

IMDb puanı: 7,4

Rotten Tomatoes: %60

Oyuncular: Siobhan Fallon Hogan, Toby Jones, Shannyn Sossamon

Yönetmen: Chad Hodge

Listede bulunan en kafa karıştırıcı dizilerden biri olan Wayward Pines, türün öncülerinden. Zamanda yolculuk, alternatif boyutlar ve ürkütücü bir kasabanın anlatıldığı Wayward Pines’ta, iki ajan arkadaşın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını ve sonrasında yaşanan olayları izliyoruz.

Karmaşık zamanda yolculuk paradokslarıyla 12 Monkeys

Vizyon tarihi: 2015 - 2018

IMDb puanı: 7,7

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Aaron Stanford, Amanda Schull, Noah Bean

Yönetmen:Travis Fickett, Terry Matalas

Dark, karakterler ve zamanda yolculuk paradoksları açısından çoğu izleyicinin aklını karıştıran bir dizi. 12 Monkeys’in Dark’a en çok benzeyen yanı da işte bu. Hikayesi ve zaman yolculuğunun karmaşıklığından ortaya çıkan paradoksları ele alması, diziyi inanılmaz derecede gizemli yapıyor. Aynı isimde bir filme de sahip olan hikaye, bir zaman yolcusunun Dünya’nın geleceğini kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

Dönüşüyle tüm kasabayı etkileyen kızın hikayesi: The OA

Vizyon tarihi: 2016 - 2019

IMDb puanı: 7,9

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson

Yönetmen: Zal Batmanglij, Brit Marling

The OA, 7 yıl önce kör bir şekilde kaybolan Prairie Johnson’ın ani geri dönüşünü konu alıyor. Kayboluşunun ve aynı zamanda geri dönüşünün birlikte getirdiği soru işaretlerini çözmeye çalışacağınız bu dizide, Prairie ve kasaba sakinleri arasındaki ilişkiden ziyade, Prairie’nin yolculuğunu da izliyoruz.

Ölen eşinin ardından her şeyi göze alan adamın hikayesi: Counterpart

Vizyon tarihi: 2017 - 2019

IMDb puanı: 8,1

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: J.K. Simmons, Olivia Williams, Harry Lloyd

Yönetmen: Justin Marks

Counterpart, bir ajanın, yıllarını geçirdiği iş yerinde, ölü eşinin hala hayatta olabileceği paralel bir evrene açılan bir kapıyla karşılaşmasını anlatıyor. Paralel evrenlerde kişilerin ne kadar değişip, olayların ne kadar farklı aktığını gösteren Counterpart, barındırdığı evrenler ve karakterler açısından Dark’a benzerlik gösteriyor.

İspanya'nın en güzel zamanları: Ministry of Time

Vizyon tarihi: 2015 - ...

IMDb puanı: 8,2

Oyuncular: Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Francesca Piñón

Yönetmen: Javier Olivares, Pablo Olivares

Zamanda yolculuk ve karakter gelişimi açısından Dark’a benzeyen Ministry of Time, Madrid’de faaliyet gösteren gizli bir topluluk hakkında. Tarih boyunca çok sayıda farklı zaman dilimlerine portalları barındıran bir karargahla, Ministry of Time, İspanyol tarihi boyunca büyüleyici zaman dönemlerini izleyicilere sunuyor.

Bir kayıp daha: The Missing

Vizyon tarihi: 2014 - 2016

IMDb puanı: 8,2

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Tchéky Karyo, Anastasia Hille, David Morrissey

Yönetmen: Tom Shankland, Ben Chanan, Michael Samuels

The Missing, adından da anlaşılacağı şekilde kayıp bir çocuk hakkında. Her ebeveynin en büyük kabusunu anlatan The Missing, bunu olabildiğince saf ve gerçekçi bir şekilde yapıto. Kaygılı ve sürükleyici iki sezondan oluşan The Missing, barındırdığı gizem ve suç unsurları açısından Dark ile benzerlik gösteriyor.

Bilim kurgu dizilerinin klasiklerinden Fringe

Vizyon tarihi: 2008 - 2013

IMDb puanı: 8,4

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble

Yönetmen: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci

Lost ve Star Wars’un yeni filmlerinin de yönetmeni olan J.J. Abrams yapımı Fringe, bilim kurgu serilerinin en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Dizi, bir FBI ajanı, çılgın bir bilim adamı ve oğlunun, dünya üzerinde gerçekleşen doğaüstü olayları araştırlamalarını anlatıyor. Fringe’in Dark’a en çok benzeyen yönü ise her iki dizinin de alternatif evrenler barındırması.

80'lerden gelen bir hikaye: Stranger Things

Vizyon tarihi: 2016 - ...

IMDb puanı: 8,7

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

Yönetmen: Matt Duffer, Ross Duffer

En iyi Netflix orijinal serilerinden biri olan Stranger Things, alternatif dünyaları ve 80’lerin korku temalarını konu alıyor. Karakter gelişimleri ve paralel evrenleri ile Dark’a benzerlik gösteren Stranger Things, Netflix’te en çok izlenen dizilerden biri.