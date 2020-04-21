Koronavirüsün insanlığı çaresiz bırakması, yeni nesil dolandırıcıları ortaya çıkarıyor. Dark Web'de koruyucu ekipmanlardan solunum cihazlarına kadar çeşitli ürünlerin yanı sıra koronavirüsü öldüren MP3 dosyaları da satılıyor.

Dark Web'de dolandırıcılar, koronavirüsten akıl almaz yöntemlerle kazanç sağlamaya çalışıyor. Daha önce internetin karanlık tarafında sahte aşılar, COVID-19 ile enfekte olmuş kan örnekleri ve genellikle hileli malzemelerin satıldığı görülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde ise iki siber istihbarat firması Sixgill ve DarkOwl tarafından yayınlanan bir rapor, bu insanlık dışı dolandırıcılık eğiliminin nasıl seviye atladığını gösterdi. Dark Web'de kişisel korunma ekipmanlarından solunum cihazlarına, hatta sözde koronavirüsü öldüren MP3 dosyalarına kadar çeşitli yeni ürünler satıldığı keşfedildi.

1. Kişisel koruyucu ekipmanlar

Dark Web'de satılan kişisel koruyucu ekipmanların (PPE) başında medikal N95 maskeleri geliyor. Üzerinde bir Alman şirketi olan Farstar Medical'ın logosunun yer aldığı kutular, farklı satıcılar aracılığıyla satışa sunuluyor. Maskelerin 10'lu paketlerinin 80 euro'dan satıldığı görülüyor. Ödemeler ise kripto para birimi olan Bitcoin ile alınıyor.

Dark Web'de satılan koruyucu ekipmanlar sadece maskelerle sınırlı değil. Yukarıda görebileceğiniz üzere, maskelerin yanı sıra alkol bazlı dezenfektanların da satıldığı görülüyor.

2. Solunum cihazları

Koronavirüs salgınının ardından solunum cihazlarının küresel çapta yetersiz kalması, dolandırıcıları harekete geçirdi. Evde bakılan hastalar için kullanılan solunum cihazları, taşınabilir solunum cihazları ve hastanelerde yaygın olarak kullanılan cihazlar da çeşitli kategorilerde satılıyor.

Solunum cihazları, tasarım seçeneklerine ve tahmini kullanım sürelerine göre farklılık gösteriyor. Aralarında Puritan Bennett 980 gibi profesyonel olarak kullanılan üst seviye cihazlar da var.

3. Koronavirüsü frekansla öldüren MP3 dosyaları

Dark Web de koruma ve tedavi amaçlı ekipmanlar olduğu gibi bazı dolandırıcılık amaçlı ürünler de var. İlk olarak 3 Nisan 2020'de görülen bir MP3 dosyasının, günde 3-6 kez dinlendiğinde, frekansı nedeniyle koronavirüsü öldürmeye yardımcı olabileceği iddia ediliyor.