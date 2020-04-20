Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, geçen hafta yaptığı açıklamada N95 maske makinesinin üretilmesinde son aşamaya gelindiğini aktarmıştı. Bugün, N95 standardında maske üretecek makinenin hazır olduğu açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı birçok ülkede çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor. Ülkemizde de 86 binden fazla kişiye bulaşan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüse karşı önlemler alınıyor. Önlemler konusunda oldukça kritik bir adım daha atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde N95 maske makinesi üretildi.

N95 maske makinesi:

Milli Eğitim Bakanlığı; mesleki ve teknik anadolu liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri, maskeler, tek kullanımlık önlükler, tulumlar ve yüz koruyucu siperliklere kadar birçok ürünün seri üretimine geçmişti. Bakanlık; seri üretimler konusunda cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 standardında maske üreten makine tasarımı ve üretimine ağırlık vermişti. Bu çalışmalar sonucunda ilk olarak İstanbul’dan 'otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretimi haberi gelmişti, ardındansa Hatay ve İstanbul’dan solunum cihazı üretilmesiyle ilgili haberler geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şu ana kadar 8 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı, 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper, 1 milyon tek kullanımlık önlük üretildiğini ve bunların valiliklerle koordinasyon içerisinde her ildeki ihtiyaç noktasına ulaştırıldığını söyledi.

İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Hatay’daki meslek liselerinde 4 Ar-Ge merkezi kurulduğunu dile getiren Özer; cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 maske makinesi üzerine yoğunlaşıldığını ifade etti. Özer, ayrıca odaklanılan tüm ürünlerin üretiminin başarıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.