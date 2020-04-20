Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı birçok ülkede çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor. Ülkemizde de 86 binden fazla kişiye bulaşan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüse karşı önlemler alınıyor. Önlemler konusunda oldukça kritik bir adım daha atıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde N95 maske makinesi üretildi.
N95 maske makinesi:
Milli Eğitim Bakanlığı; mesleki ve teknik anadolu liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri, maskeler, tek kullanımlık önlükler, tulumlar ve yüz koruyucu siperliklere kadar birçok ürünün seri üretimine geçmişti. Bakanlık; seri üretimler konusunda cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 standardında maske üreten makine tasarımı ve üretimine ağırlık vermişti. Bu çalışmalar sonucunda ilk olarak İstanbul’dan 'otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretimi haberi gelmişti, ardındansa Hatay ve İstanbul’dan solunum cihazı üretilmesiyle ilgili haberler geldi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şu ana kadar 8 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı, 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper, 1 milyon tek kullanımlık önlük üretildiğini ve bunların valiliklerle koordinasyon içerisinde her ildeki ihtiyaç noktasına ulaştırıldığını söyledi.
İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Hatay’daki meslek liselerinde 4 Ar-Ge merkezi kurulduğunu dile getiren Özer; cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 maske makinesi üzerine yoğunlaşıldığını ifade etti. Özer, ayrıca odaklanılan tüm ürünlerin üretiminin başarıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.