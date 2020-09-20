ABD'deki federal kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında Darknet'te satış yapan bir kişi tespit edildi. Tespit edilen kişi, paylaştığı yüksek çözünürlüklü bir fotoğraftaki parmak izinden yakayı ele verdi.

ABD'de federal kolluk kuvvetleri 2018 yılında Darkweb'deki satıcıları hedef aldıkları Operation Dark Gold'u düzenlediler. Düzenlenen operasyon kapsamında soruşturulan isimlerden bir tanesi de Jose Robert Porras'tı.

Operasyona birden fazla federal ajans katıldı ve toplamda bir yıl sürdü. Dark Gold operasyonunun duyurulduğu tarihte soruşturmalar sonuçlandı. Soruşturma kapsamında Darkweb'de satış yapan 35 kişi ve suç ortakları yakalanırken değeri 35 milyon dolardan fazla olan nakit ve kripto para ele geçirildi.

Operasyon ve soruşturma nasıl başladı?

Porras'a başlatılan soruşturmanın nasıl başladığı kamuya açıklanmadı. Ancak diğer Operation Dark Gold davalarından yola çıkan Darknetlive'a göre Porras, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (Homeland Security Investigations) tarafından kontrol edilen kara para aklama servisini kullanıyordu.

Bu sistemde satıcılar, kara para aklayanlara belli bir miktarda Bitcoin gönderiyor, kara para aklayan kişi ise karşılığında nakit para yolluyor. Federal ajanlar, bir noktada bu operasyonun kontrolünü ele geçiriyor ve Darkweb'deki onlarca satıcıyı bu şekilde tespit ediyor.

Porras ve satıcılar arasındaki bağlantı ise İç Güvenlik Soruşturmaları'ndan Özel Ajan Aron Mann'in suç duyurusunda yazdığı kısımla ortaya çıkıyor: "Dream Marketplace'te canna_bars ismini kullanan bir satıcıyı tespit ettim. Canna_Bars, hesabını Dream Marketplace'e 20 Temmuz 2017'de kaydetmiş ve çeşitli miktarlarda 'og kush' isimli uyuşturucu maddenin satışta olduğunu söylemişti."

Ajan Mann, Dream Market'te profili incelerken satıcının, 2017 yılında Hollanda kolluk kuvvetleri tarafından kapatılan Hansa Market'te onaylı derecelendirmesi olduğunu fark etti. Ajan Mann, daha sonra Hollandalı yetkililerden Dream Market'teki Canna_Bars hesabının bilgilerini istedi. Ajan Mann, ayrıca yazdığı suç duyurusunda Hansa Market'te metamfetaminin de listelendiğini ve Porras'ın metamfetaminin direkt olarak Meksika'dan geldiğini söylediğinden bahsetti.

Ajan Mann, Porras'ın Dream Market'teki uyuşturucu madde listelemesinde 'kalite' (quality) kelimesini yanlış yazdığını ifade etti. Ajan, daha sonra benzer yazım yanlışları yapılan ve Porras tarafından işletilen hesapların yazdığı tanımların birer kopyasını alarak suç bildirisine ekledi.

Imgur görselindeki parmak izi

Ajan Mann, Hansa Market verilerini incelerken yüksek çözünürlükte uyuşturucu madde fotoğraflarının yer aldığı bir Imgur albümüne yönlendiren bağlantı buldu. Porras, potansiyel bir müşterisinin uyuşturucuya ait görseller istemesi sebebiyle fotoğrafı Imgur'a yüklemişti. Bu yüksek çözünürlükteki fotoğrafta Porras'ın parmak izleri de oldukça net bir şekilde görülebiliyordu.

Ajan Mann, bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ilgili birime göndererek izlerin analizinin yapılmasını istedi. Yapılan analiz sonucunda, daha önce farklı bir suç yüzünden polis tarafından gözaltına alınan Porras'ın parmak iziyle eşleştiği keşfedildi. Kolluk kuvvetleri daha sonrasında soruşturma için Porras'tan ve suç ortaklarından çeşitli satın alımlar gerçekleştirdi ve adım adım takip etti.

Suçu kabul eden Porras, toplamda 53 kg uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiğini ve farklı isimlerde farklı hesapları olduğunu itiraf etti. Porras, Aralık 2019'da çıktığı mahkemede 5 yıl 10 ay hapse mahkûm edildi.