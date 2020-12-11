DARPA, Havada Drone Yakalama Testlerinde Başarısız Oldu

ABD'nin DARPA kurumu, Gremlins projesi kapsamında yaptığı havada drone yakalama testlerinde başarıya yalnızca birkaç santimetre uzak düştü. Kurum, bir sonraki testlerde olumlu sonuç alacaklarından emin olduklarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA kurumu (The Defense Advanced Research Projects Agency), bugün uzun zamandır geliştirdiği teknoloji hakkında yeni bir açıklama yaptı. Kurum, Gremlins projesi kapsamında havada drone yakalamaya fazlasıyla yaklaştıklarını belirtti.

DARPA, proje için üç X-61A Gremlins Air Vehicle (GAV) drone'uyla toplamda 9 uçuş testi gerçekleştirdi. Bu testlerde GAV drone'ları, Lockheed C-130 Hercules model uçaktan uzatılan kenetlenme araçlarına kenetlenmeye çalıştı. Ancak yapılan 9 denemenin 9'u da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bir sonraki denemelerde olumlu sonuç alınacağından eminler:

Kurum, yaptığı açıklamada elde edilen başarılı sonucun nedenini de açıkladı. Bu açıklamaya göre bağıl hareket beklenenden daha dinamik olunca denemeler olumlu sonuç veremedi. Testlerde kullanılan GAV drone'ları uçağa kenetlenemeyince paraşüt yardımıyla yere güvenle indi.

DARPA, yeryüzünde gerçekleştirilen testlerde her şeyin yolunda gittiğini ancak uçuş testlerinde aynı sonucu göremediklerini ifade etti. Kurum, testlerde elde ettikleri verileri analiz edeceklerini ve şu anda gelişmiş tasarımlar ve modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Gremlins projesinin yöneticisi Scott Wierzbanowski, bir sonraki denemelerinde başarılı sonuç elde edeceklerinden emin olduklarını söyledi.

DARPA bünyesinde yürütülen Gremlins projesi, bir kargo uçağından dört ufak drone'u havalandırmayı ve bu drone'ları 30 dakika içinde yeniden havadan kargo uçağına almayı hedefliyor. Birkaç yıldır proje üzerinde çalışmalar yapan kurum, böyle bir imkânın insansız hava uçaklarının çatışma durumlarında kullanım alanlarını genişleteceğine inanıyor.

Bunun yanı sıra GAV drone'ları yeniden kullanılabilir hava araçları olduğundan bu araçlar operasyon sırasında ordunun daha az para harcamasını da sağlayacak. DARPA, bu drone'ların hemen hemen 20 kez uçurulabileceğini söylerken her bir drone'un uçuştan 24 saat sonra yeniden uçurulabileceğini belirtiyor.

