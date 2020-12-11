ABD’de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, son dönemde gündemin en önemli maddesi haline gelen koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sancar, Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyulması gerektiğini belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son günlerin en önemli gündem maddesi koronavirüs aşısı. Çin, Avrupa ve Amerika’da farklı ilaç şirketleri tarafından geliştirilen çeşitli aşılar bulunuyor ve pek çok ülke aşı siparişlerini vermeye başladı.

Türkiye, koronavirüs aşısında tercihini Çin’den yana kullandı ve ilk etapta 50 milyon doz aşı alındığı açıklandı. ABD ve Avrupa’da geliştirilen diğer aşılar ile ilgili de görüşmelerin yapıldığı biliniyor ve tüm aşılar kullanılmaya başlanmadan önce ülkemizde incelemelere tabi tutulacak.

Koronavirüs aşılarının geneline dair dünya genelinde pek çok komplo teorisi var ve bu durum gün geçtikçe halk sağlığını riske atma ihtimali olan bir duruma evriliyor. Hal böyle oluncada bilim insanlarının görüşleri oldukça önemli hale geliyor. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar da yaptığı bir açıklamada bu noktaya dikkat çekti ve Türk hekimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

‘Türkiye’de Olsaydım Kuyruğa Girer Aşı Yaptırırdım’

Aziz Sancar, bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığını da belirterek ‘Türkiye’de olsaydım, Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım’ ifadelerini kullandı. Aşı ile ilgili yayılan gerçek dışı bilgilerin büyük risk oluşturduğunu belirten Sancar, "Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığı'mızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." ifadelerini kullandı.