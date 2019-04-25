Darüşşafaka Robot Kulubü, Dünyanın En İyilerinden

Uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition'da (FRC) finale kalan Darüşşafaka Robot Kulübü, dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Sultans of Turkiye ismini de kullanan ekip, yarışmanın en önemli ödüllerinden birisi olan İlham Veren Mühendislik Ödülü’nün sahibi oldu.

Siemens şirketinde çalışan mühendislerin öncülük ettiği Darüşşafaka Robot Kulübü, Amerika'da düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasında finale kaldılar. Yarışmanın en önemli ödüllerinden birisi olan İlham Veren Mühendislik Ödülü’nü kazanan Darüşşafaka Robot Kulübü, dünyanın en iyi robot kulüpleri arasına girerek göğsümüzü kabarttı. Aldıkları ödül yarışma için olduğu kadar Türkiye için de önemliydi. Bugüne kadar hiçbir Türk takımı, bu ödülü almamıştı. Böylece tarihi bir ilke de imza atan Darüşşafaka Robot Kulübü öğrencileri, başarılarından dolayı gurur duyuyorlar.

Yarışmanın konusu gereği uzay gemisine bir nesne fırlatabilme, platformlardan inme, platformlara tırmanma ve disk yerleştirebilme gibi pek çok beceri testinde başarılı olan ekip, NASA desteği almaya da hak kazanmış oldu. Bu ödülün yanında Darüşşafaka Robot Kulübü, gelecek yıl yapılacak olan yarışmalarda doğrudan final etabında olacaklar ve yarışmaya katılım bedelleri NASA tarafından karşılanacak.

Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis konuyla ilgili yaptığı açıklamada "gençlerimizin yeni dünyanın inşaasında rol alması bizleri gururlandırıyor" diyerek, Siemens gönüllü mühendislerini ve öğrencileri kutladı.