DAT Dosyası Nedir, Nasıl Açılır ve Dönüştürülür?

Bir yazılımın, uygulamanın, programın ve hatta oyunun bile açılması için gerekli temel bilgiler .dat uzantılı bir DAT dosyasında saklanır. DAT dosyası bazen bir e-posta eki olarak da karşınıza çıkabilir. Gelin DAT dosyası nedir yakından bakalım ve nasıl açılır, nasıl dönüştürülür gibi merak edilen soruların yanıtlarını görelim.

Bilgisayarınıza kurmak istediğiniz yeni bir yazılım, temel bir uygulama, farklı bir program ya da oynamak istediğiniz bir oyun; içinde pek çok farklı dosyanın olduğu geniş bir yükleme klasörüne sahiptir. Kullanıcı yalnızca bir yükleme dosyasına tıkladığını zannetse de aslında o yazılımın çalışması için gerekli pek çok bilgi vardır. Bu bilgilerin büyük bir bölümü ise .dat uzantılı DAT dosyalarında saklanır.

DAT dosyaları genel olarak metin biçimindedir ancak içinde video, resim gibi farklı türde içerikler de barındırabilir. Özellikle bir e-posta eki olarak bu tür bir dosyayı elde ettiyseniz içinde neler olduğunu bilmeniz neredeyse imkansızdır. Neyse ki hiçbir şey çözümsüz değil. Gelin DAT dosyası nedir biraz daha yakından inceleyelim ve DAT dosyası nasıl açılır, nasıl dönüştürülür gibi merak edilen soruların yanıtlarını görelim.

DAT dosyası nedir?

Bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz bir yazılımın, uygulamanın, programın ya da oyunun doğru bir şekilde çalışması için gerekli temel bilgilerin saklandığı dosyalar, .dat uzantılı DAT dosyalarıdır. DAT dosyaları genel olarak metin biçiminde kodlar barındırırlar ancak bazıları video, resim gibi farklı içeriklere de sahip olabilirler.

DAT dosyaları tek başına anlam taşımadıkları için bağlı oldukları program dışında açılmaları zordur ama imkansız değildir. Örneğin Minecraft gibi bir oyun da bazı bilgileri DAT dosyalarında taşır. Dosyayı açar ve içinde yalnızca yazılımcıların çözebileceği bir takım metinler görürsünüz. Yani açılır da ne işe yarar bilinmez.

Açıldığı zaman işe yarayan DAT dosyaları da vardır, mesela Outlook ile gelen e-posta ekleri. Nedendir bilinmez, bazen Microsoft Outlook sunucuları e-posta eklerini otomatik olarak DAT dosya formatına çevirerek gönderirler. Bu tür dosyalara, temel DAT dosyalarına göre farklı bir işlem uygulamak gerekir.

DAT dosyası nasıl açılır?

Eğer bilgisayarınızda bir DAT dosyası bulduysanız dosya özelliklerini inceleyerek onun hangi yazılıma ait olduğunu bulun. Söz konusu yazılımın olduğu klasöre bırakırsanız DAT dosyası zaten görevi olan işi yerine getirecektir ve sizin bu dosyayı açmanıza gerek kalmayacaktır. Ancak her dosyanın ait olduğu yazılımı hemen bulamayabilirsiniz.

DAT dosyalarının temel olarak metin biçiminde oluşturulduğunu söylemiştik. Elbette metin biçimindeki dosyaları açmanın en kolay yolu metin görüntüleyici uygulamaları kullanmaktır. Not Defteri gibi bilgisayarınızın işletim sisteminde yüklü olarak gelen metin görüntüleyici uygulamalar üzerinden DAT dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

DAT dosyasını görüntülediniz, peki şimdi ne olacak? DAT dosyası içeriğinde bilgilerin kodlandığı metni görürsünüz ve eğer bir yazılımcı değilseniz bu kodlar çok da anlamlı gelmez. Olsun, en azından DAT dosyasının hangi yazılıma ait olduğunu ya da içeriğinde video ve resim gibi farklı türde bir dosya olup olmadığını kod içindeki kelimelerden çözebilirsiniz.

E-posta eki olarak gelen DAT dosyası nasıl açılır?

Adım #1: Buradan Winmaildat internet sitesini açın.

Buradan Winmaildat internet sitesini açın. Adım #2: Dosya Seç butonuna tıklayın.

Dosya Seç butonuna tıklayın. Adım #3: Açmak istediğiniz DAT dosyasını seçin.

Açmak istediğiniz DAT dosyasını seçin. Adım #4: Start butonuna tıklayın.

Start butonuna tıklayın. Adım #5: Boyutuna göre değişen bir süre sonunda DAT dosyası analiz edilmiş olacak.

Boyutuna göre değişen bir süre sonunda DAT dosyası analiz edilmiş olacak. Adım #6: DAT dosyası içeriğini görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

DAT dosyası içeriğini görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Adım #7: İşlem tamam.

Microsoft Outlook sunucularında otomatik olarak dönüştürüldüğü için DAT dosya formatında edindiğiniz e-posta ekini açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Eğer bu tür bir işlemle uğraşmak istemiyorsanız e-posta aldığınız kullanıcı ile iletişime geçerek dosyanın size farklı bir yolla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Winmaildat internet sitesi aslında direkt olarak DAT dosyasını açmaz. Dosyayı analiz ederek açılabilecek formatlar sunar. Yani bir DAT dosyası içinde birden çok dosya bulabilirsiniz. Bu dosyaları Winmaildat internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dosyaların formatına göre ek işlem gerekebilir.

DAT dosyası nasıl dönüştürülür?

DAT dosyalarının içeriği değişebilir olduğu için aslında direkt olarak bir dönüştürme yönteminden söz etmek doğru olmaz. Metin biçimindeki DAT dosyalarını Not Defteri ile, video ve ses biçimindeki DAT dosyalarını VLC Media Player ile, resim biçimindeki DAT dosyalarını Microsoft Paint ile ve anlattığımız gibi e-posta eki biçimindeki DAT dosyalarını Winmaildat internet sitesi ile açabilirsiniz.

Yapılacak en doğru işlem DAT dosyasını Winmaildat ile analiz etmektir. Böylece açamasanız bile en azından dosyanın içeriğinin biçimini öğrenebilir ve uygun bir uygulama üzerinden açabilirsiniz. Açtıktan sonra standart dosyalar üzerinde yapılan işlemlerin aynısını bu dosyalar üzerinde de yapabilirsiniz.

Yazılım ve oyunların çalışması için gerekli bilgileri barındıran ve e-posta eklerinde karşınıza çıkabilen DAT dosyası nedir, nasıl açılır, nasıl dönüştürülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu dosya formatı hakkında bilmeniz gereken bazı önemli detaylardan bahsettik.