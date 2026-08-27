Apple, yakın zamanda M4 çipli Mac mini alan ancak teslimatı yapılmayan kullanıcılara yeni tanıttığı M5 Pro ve M6 çipli Mac mini modellerini ek ücret almadan göndermeye başladı.

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği duyuruyla M6 ve M5 Pro işlemcilerine sahip yeni Mac mini modellerini tanıttı. Ancak lansmanın hemen öncesinde M4 işlemcili Mac mini siparişi veren ve henüz ürününü teslim alamayan kullanıcılar için süreç oldukça şaşırtıcı bir hâl aldı.

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Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre şirket, gönderimi henüz tamamlanmamış M4 siparişlerini iptal etmek veya eski işlemcili cihazı teslim etmek yerine, müşterilerine doğrudan yeni modelleri göndereceğini bildirdi.

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M4 alanlara ek ücret istenmeden M5 Pro ve M6 çipli Mac mini gönderilecek

M4 işlemcili Mac mini siparişi verip teslimat gününü bekleyen alıcılar, yeni modellerin duyurulmasıyla birlikte kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşasa da Apple gönderdiği e-postalarla durumu tam tersine çevirmeyi başarmış. MacRumors tarafından tespit edilen verilere göre teknoloji devi, yeni modeller piyasaya sürülmeden hemen önce sipariş vermiş olan müşterileriyle iletişime geçmeye başladı.

Yapılan bilgilendirmede, müşterilerin bekleyen M4 siparişlerinin ücretsiz olarak M6 veya M5 Pro işlemcili yeni sürümlerle değiştirildiği aktarıldı. Yani hiçbir ek para ödemek zorunda kalmadan büyük performans artışıyla ve zamlarla gelen son nesil işlemcilere erişebilecekler.

Öyle ki zamlar nedeniyle yüzlerce dolar kullanıcıların cebinde kaldı. Yeni fiyatlandırmalar göz önüne alındığında, aynı konfigürasyondaki M5 Pro modeli için ödemesi gereken fazladan 300 dolarlık tutardan tasarruf etmiş olacak. Ülkemizde bu durumun olup olmadığı konusunda bilgimiz yok. Eğer varsa binlerce, hatta on binlerce TL tasarruf sağlayabilir.