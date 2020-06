Dauntless’ın Yeni Sezonuyla Oyuna Hikâye Sistemi Eklenecek

Phoenix Labs’in geçtiğimiz yıl yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Dauntless, önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme alacak. Yeni yaratıklar, yeni yerler ve yeni yetenekler gibi pek çok özelliği içerecek bu güncelleme, aynı zamanda oyuncuların uzun zamandır beklediği hikâye sistemini de beraberinde getirecek.

Phoenix Labs tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu Dauntless, yakında ‘Call of the Void’ adı verilen yeni bir içerik güncellemesi alacak. Bu güncellemeyle birlikte oyuna yeni yaratıklar, yeni yerler, yeni zorluklar ve yeni yetenekler eklenecek. Ancak güncellemeyle birlikte oyuna eklenecek en önemli yenilik oyuncuların uzun zamandır istediği hikâye sistemi olacak.

Dauntless, oyuncular tarafından beğenilse de şimdiye kadar oyunda gerçek bir hikâye bulunmuyordu. Yeni güncellemeyle birlikteyse oyuncuları etkileyebilecek gerçek bir hikâye oyuna eklenecek. Geliştirici firma Phoenix Labs, ‘Call of the Void’ ile birlikte oyuncuların değişiklikleri fark edeceğini ve yaptıkları seçimlerin hikâyeyi doğrudan etkileyeceğini söylüyor.

Dauntless nasıl bir oyun?

Phoenix Labs tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Dauntless, 2019 yılında oynaması ücretsiz bir oyun olarak çıkış yaptı. Dauntless’ta düzenli güncellemeler, dönemlik etkinlikler, yeni Behemoth’lar ve çok daha fazlasıyla sürekli gelişen bir dünya oyuncuları bekliyor. Bu noktada adeta av için yaşayacağınız bu oyunun Epic Games tarafından paylaşılan açıklamasıysa şu şekilde:

“Dünyanın bir ucunda hayatta kalmak için savaş. Bir Avcı olarak, topraklara bela olan iri Behemoth'ları avlamak sana düşüyor. Milyonlarca oyuncuyla birlikte eşli savaşlarda kendini geliştir, ölümcül silahlar ile güçlü zırhlar yap ve Ramsgate Avcısı olarak efsaneni yarat.”

PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Android ve Windows PC platformları için oynanabilir olan Dauntless’ın yeni ‘Call of the Void’ güncellemesi 11 Haziran’da oyuncularla buluşacak. PC cephesinde dağıtıcılığını Epic’in üstlendiği oyunun Epic Games sayfasına ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir veya oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.