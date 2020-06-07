Bir Hayran, Maneater Logosundaki Mantık Hatasını Düzeltti

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Bir Hayran, Maneater Oyununun Logosundaki Mantık Hatasını Tek Hareketle Düzeltti

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Bir Reddit kullanıcısı, Maneater oyununun logosundaki mantık hatasını logoda çok küçük bir değişiklik yaparak düzeltti. Reddit kullanıcısının Maneater logosunda yaptığı bu basit ama etkili değişiklik, birçok oyuncu tarafından tebrik edildi.

Geçtiğimiz ay PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanan köpekbalığı simülatörü Maneater, sunduğu açık dünya RPG ögeleriyle kısa sürede birçok oyuncunun beğenisini kazanmıştı. Şimdiyse bir Reddit kullanıcısı, oyunun logosunda basit ama etkili bir değişiklik yaparak oyundaki tek eksiği de tamamlamış oldu.

Normalde Maneater oyununun logosunda ‘Man’ ve ‘Eater’ kelimeleri ayrı bir şekilde yazılmış ve iki kelimenin arasına köpekbalığını andıran bir çene konmuştu. Ancak bu çene, ‘Eater’ yazısına çevriliydi ve sanki onu ısırıyormuş gibi görünüyordu. Reddit kullanıcısı ise bu çeneyi ters çevirerek köpekbalığı çenesinin ‘Man’ kelimesini ısırıyormuş gibi görünmesini sağladı.

Maneater

Peki, bu değişiklik tam olarak ne anlama geliyor? Türkçe’de ‘İnsan Yiyen’ anlamına gelen Maneater kelimesi esasında Man’ (İnsan) ve Eater’ (Yiyici) olmak üzere iki farklı kelimeden meydana geliyor. Bu noktada logoda çenenin ters çevrilmesi de mantık olarak esasen olması gerekeni yerine getiriyor diyebiliriz.

Maneater nasıl bir oyun?

Maneater

Tripwire Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Maneater, oyuncuların köpekbalığı formunda etrafta dolaştığı bir aksiyon rol yapma oyunu olarak biliniyor. Yavru bir köpekbalığından okyanusların en azılı katillerinden birine dönüşeceğimiz oyunun hikâyesiyse şöyle:

“Küçük bir köpek balığı yavrusu olarak adım attığın ekosistemde beslenerek üst basamaklara yükselmen ve vahşi dünyada hayatta kalman gerekiyor. Bu amaçla insanlar ve vahşi hayvanlar gibi pek çok düşmanla karşılaşacağın, büyük ve çeşitli bir açık dünyayı keşfedeceksin. Doğru kaynakları bulursan doğadaki potansiyelini aşacak kadar büyüyebilir ve efsanevi bir süper avcı olan devasa köpek balığına dönüşebilirsin. Ye. Keşfet. Geliş.”
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Geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürülen oyun, şu anda Epic Games üzerinde 69 TL’den satışa sunuluyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Epic Games sayfasına ulaşabilir, oyunu satın alabilirsiniz.

Kaynak : https://screenrant.com/maneater-game-logo-fan-fix/
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