TikTok'ta paylaştığı benzer bir deneyle daha önce de sosyal medyada adından çokça söz ettirmiş olan David Dobrik, YouTuber Nick Uhas ile birlikte yürüttüğü yeni deneyde ağızları açık bırakacak görüntüler elde etti. Dev köpük yığınının oluşturulduğu video kısa sürede internette yayıldı.

Okullardaki fen bilgisi derslerinde yapılan ya da çocukken televizyonda gördüğümüz kimya deneylerini hatırlarsınız. Köpürüp oraya buraya fışkıran maddeler, belki de küçük çaplı patlamalarla kimilerinin sıkıcı bulabileceği fen bilgisi dersini eğlenceli hâle getirirdi ancak bu eğlenceli deneylerin hepsini bir okul laboratuvarında ya da bir sınıfta yapmak mümkün değil. Özellikle de meraklıysanız ve biraz aşırıya kaçmak istiyorsanız farklı alanlar bulmanız gerekiyor.

Geniş, açık bir alanda yapılan ve bu alanı köpüğe boğan bir fil diş macunu deneyi videosu, son zamanlarda sosyal medyada yüksek popülerlik yakaladı. Ünlü YouTuber Nick Uhas'ın kanalında yayınlanan videoda deneyi gerçekleştiren David Dobrik, daha önce yaptığı benzer bir deney videosu ile TikTok'un 2019 yılındaki en iyi videosunu yayınlayan isim olmuştu.

Fil diş macunu deneyi nedir?

Fil diş macunu, katalizör olarak potasyum iyodür veya maya ve ılık su kullanılarak oksijenli suyun hızla ayrıştırılmasından elde edilen köpüksü bir maddedir. Bu maddeyi elde etmek için yapılan deneyin ne kadar hızlı sonuç verdiği, oksijenli suyun yoğunluğuna bağlıdır. Bu deney okul laboratuvarlarında en çok yapılan kimya deneylerinden de biridir.

YouTuber Nick Uhas ve 2019'da internet alemindeki en popüler isimlerinden biri olan David Dobrik, daha önce viral olan deney videosunda ortaya çıkan manzarayı geçmek üzere iş birliğine gittiler. Nick Uhas'ın düzeneği kurup hesaplamaları ve malzemeleri göstermesinin ardından Dobrik'in evinde toplanan ekip, katalizörü diğer malzemelere ekledi ve olay yerindeki herkes düzenekten hızla uzaklaşmaya başladı. Arkalarından gelen dev köpük yığını ise Dobrik'in bahçesini çevreleyen camları aşarak dışarı taştı.

İşte Dobrik'in yeni devasa fil diş macunu deneyi: