Deadpool 2 ve Hobbs & Shaw filmlerinin yönetmeni David Leitch’in bir sonraki filmi belli oldu. Bir trende geçeceği öğrenilen Bullet Train adındaki filmin, birbirlerini öldürmeye çalışan suikastçiler arasındaki amansız mücadeleyi konu alacağı bildirildi.

Aksiyon sinemasının en gözde yönetmenlerinden biri olan David Leitch’in yeni filmi, Bullet Train oldu. Prodüksiyonunu Sony Pictures’ın üstleneceği yapımın senaryosu, beğeni toplayan korku filmi Lights Out’un yapımcısı Zak Olkewicz’in elinden çıkacak.

Bullet Train, Tokyo'daki bir hızlı trende çeşitli nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçiyi merkezine alıyor. Filmin adı, “Bullet Train” olarak bilinen Japonya'daki Shinkansen hızlı tren ağına atıfta bulunuyor gibi görünüyor.

David Leitch’in ilk filmi, Chad Stahelski ile ortaklaşa yönettiği 2014 yapımı John Wick olmuştu

Hollywood Reporter'a göre Bullet Train, COVID-19 salgını nedeniyle özel olarak hazırlanan, izole bir yerde çekilecek. Sony Pictures, bu sonbaharda prodüksiyona başlamayı umuyor. Filmin oyuncu kadrosu hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yok, ancak projeye dair detayların yakın zamanda belli olacağını tahmin ediyoruz.

Hollywood’un son yıllardaki en üretken isimlerinden biri olan Leitch’in yönetmen koltuğundaki ilk filmi, Chad Stahelski ile birlikte yönettiği 2014 yapımı orijinal John Wick’ti. Başrolünde Keanu Reeves’i izlediğimiz film, dünya genelinde sadece 90 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etmesine rağmen, gelecek yıllarda fenomene dönüşecek bir aksiyon serisinin ilk ayağı olmuştu.

Başarılı yönetmenin üçüncü uzun metrajlı filmi olan Deadpool 2, dünya çapında 785 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı

Ardından 2017 yılında, başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy'un yer aldığı Atomic Blonde’u yöneten Leitch, sadece bir yıl sonra ise dünya çapında 785 milyon dolar gişe hasılatı toplayan Deadpool 2’nin yönetmenliğini üstlenmişti.

50 yaşındaki başarılı sinemacı, son olarak 2019 yılında Hızlı ve Öfkeli serisinin bir parçası olan Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'ı yönetmişti. Başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba’nın olduğu film, global çapta 760 milyon dolar kazanmıştı.

Bu arada Leitch’in Bullet Train’e ek olarak, Ubisoft'un popüler oyunu The Division'ı temel alan aynı adlı Netflix filminin yönetmenliğini yapacağı bilgisini de araya sıkıştıralım. Vizyon tarihi henüz belli olmayan filmin başrollerinde Jake Gyllenhaal ve Jessica Chastain’i izleyeceğiz.