Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan Tenet, koronavirüs nedeniyle yaşadığı rötarın ardından önümüzdeki ayın sonunda izleyicilerle buluşacak. Christopher Nolan imzalı filmin başrollerinden Robert Pattinson, fragmanlardaki öngörülemezliğin Tenet’in ruhunu birebir şekilde yansıttığını söyledi.

Çoğu sektör gibi sinema da, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle derin bir kış uykusuna yatmış durumda. Her ne kadar bugünlerde ara verilen film çekimleri yeniden başlamış veya sinema salonları yeniden izleyici kabul etmeye başlamış olsa da, sektördeki durgunluk hala devam ediyor.

Usta yönetmen Christopher Nolan’ın yeni başyapıtı Tenet, Hollywood’un üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefliyor. Hastalık riski nedeniyle sinema salonlarından uzak duran izleyicileri tekrardan beyaz perdeye çekebilecek kadar yüksek bir beklenti oluşturan film, herhangi bir erteleme olmadığı takdirde 31 Temmuz’da vizyona girecek.

Tenet, izleyicileri tekrardan sinema salonlarına çekebilir

Inception gibi zaman-mekan kavramlarını alt üst edecek bir film olması beklenen Tenet, hala pek çok gizem taşıyor. Senaryo sır gibi saklansa da, bugüne kadar izlediğimiz fragmanlar ve oyuncu kadrosu tarafından paylaşılan bilgiler, Tenet’in nükleer savaşı engellemek üzerine bir film olacağı yönünde.

Yakın zaman önce Entertainment Weekly ile bir röportaj gerçekleştiren filmin yıldızlarından Robert Pattinson, fragmanlarındaki öngörülemezliğin, filmin kendisini yansıttığını söyledi. Tenet’in farklı türler ve duygular arasında büyülü bir şekilde dalgalandığını belirten başarılı aktör, filmin senaryosunu “mühendislik başarısı ve sihir numarası” olarak nitelendirdi.

"Fragmanlardaki öngörülemezlik, kesinlikle Tenet'in kendisini yansıtıyor"

“İlk okuduğumda, senaryonun yaratıcılığından çok etkilenmiştim. O zaman, bunu nasıl gerçek bir filme dönüştüreceklerini merak ettim. Tamamen imkansız görünüyordu. Neyse ki, planlamak zorunda değildim. Sadece çıktım ve oynadım” diyen Pattinson, Nolan’ın benzersiz hikaye anlatımına yakışır, olağanüstü bir film izleyeceğimizi söylüyor.

Tenet’te Pattinson’ın yanı sıra John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel ve Kenneth Branagh gibi isimleri de izleyeceğiz. İngiliz yönetmen Nolan’ın 205 milyon dolar bütçeli yeni eseri Tenet, 31 Temmuz’da gösterime girecek.

Tenet fragmanı