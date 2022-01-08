Komşu Yıldız Sistemlerine Mikroskobik Canlı Gönderilecek

İnsanların uzaydaki seyahati konusu şu an için çok uzak çünkü hiçbir insan şu anda uzay şartlarında hayatta kalmaya uygun özelliklere veya teknolojiye sahip değil. Nitekim mikroorganizmalar için durum böyle değil. Özellikle bir mikroorganizmanın, insanlığın uzay seyahatine ışık tutmak amacıyla uzaya gönderilerek araştırılması ilgi çekici bir başlık oluşturuyor.

Uzay yolculuğu, özellikle de karadelikler veya solucan delikleri göz önüne alındığında insan ırkı için hâlâ imkansıza çok yakın bir konumda bulunan bir başlık. İnsanlık ne zaman hiçbir problem yaşamayacak şekilde uzayda seyahat edebilir ve bu bir merkezden monitörize edilebilir bilinmez ancak UC Santa Barbara Üniversitesindeki profesörlerin bir fikri var.

Santa Barbara profesörleri Philip Lubin ve Joel Rothman, ilerlettikleri araştırmada ‘su ayıları’ olarak bilinen tardigrad ismi verilen mikroskobik organizmaların uzayda birçok şarta rağmen hayatta kalabildiklerini ve bu sebeple onları yakın yıldız sistemlerine göndermeyi ileri sürdüler.

“Keşfetmek bizim kaderimiz”

Rothman, yaptığı açıklamada "Bence keşfetmeye devam etmek bizim kaderimiz, en basitinden insan türünün tarihine bakın. Atom altı seviyelere kadar giderek daha küçük boyutlarda ve giderek daha büyük ölçeklerde keşifler yapıyoruz. Bir tür olarak kim/ne olduğumuzun özünde, bir sürekli keşif arayışı yatar” diyor.

Bu tardigrat denen mikroorganizmalar, neredeyse yok edilemezler. Bu canlılar aşırı soğukta, uzay boşluğunda ve hatta silahtan ateşlenen kurşun darbesinde bile hayatta kalabiliyorlar ve metabolik işlemlerini devam ettirebiliyorlar. Ancak bu canlılar tabii ki ölümsüz değiller ve uzayda ne kadar süreyle hayatta kalabilecekleri şu anda kestirilemiyor.

Bu sebeple bazı insanlar bu durumun etikliğini tartışıyor zira bu canlıların bir bilinci yok ve uzay ortamında nasıl tepki vereceklerini görmek için oraya gönderilmek istiyorlar. Eğer gönderilirse insanlığın uzayda seyahati konusunda büyük bir ilerleme kaydedilebilir. Siz durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.