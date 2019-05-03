Days Gone'daki Deacon'un Motosikleti Gerçek Hayata Uyarlandı

PlayStation Nordic, PlayStation 4 oyunlarının en sonuncusu olan Days Gone'nın ana karakteri olan Deacon hayatta kalmak için en önemli aracı olan motosikletini gerçek hayatta yeniden inşa etti.

SIE Bend Studio tarafından geliştirilen aksiyon-macera oyunu Days Gone, 26 Nisan’da PlayStation oyuncularının beğenisine sunuldu. Yabani hayvanlar, daha da yabani çeteler ve sizi öldürmeye çalışan pek çok unsurun yer aldığı açık bir dünyaya sahip olan Days Gone, piyasaya çıkışıyla birlikte büyük beğeni topladı.

PlayStation Nordic ekibi, oyunun baş karakteri olan Deacon’un hayatta kalma mücadelesinde en önemli aracı olan motosikleti gerçek hayatta yeniden inşa ettiler. Her biri ayrı bir alanda uzman olan dört kişilik Danimarkalı bir ekip tarafından oluşturulan Deacon’un motosikleti, gerçek hayata neredeyse birebir doğrulukla uyarlandı.

Ekip, işleri biraz daha zorlaştırmak için eski bir motorsikleti masaya yatırdı ve yeniden yaratmak için kendilerine 48 saatlik bir zaman sınırı belirledi. En gerçekçi modellemeyi oluşturmak için eskizler ve teknik çizimler üzerinde dikkatlice çalışıldı. Sonuç olarak ise fotoğraflarda görmüş olduğunuz harika, işlevsel bir motosiklet ortaya çıktı.