Sevilen hayatta kalma oyunu Days Gone'ın remastered versiyonu duyuruldu. PlayStation 5 için tasarlanan yeni sürüm, yepyeni içeriklere ve oyun modlarına ev sahipliği yapacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz saatlerde yeni PlayStation oyunlarının duyurulduğu "State of Play" etkinliklerini gerçekleştirdi. Etkinlikte en çok konuşulan oyunlardan biri "Days Gone Remastered"dı.

İlk kez 2019 yılında tanıştığımız Days Gone, oyunculardan tam not almayı başarmıştı. Şimdi bu , remastered versiyonu ile yine gündeme bomba gibi düşecek. Doğrudan PlayStation 5 için geliştirilen yeni sürüm, bu konsola has özelliklerin yanı sıra yeni oyun modlarına ve yeni içeriklere ev sahipliği yapacak.

Days Gone Remastered fragmanı

Days Gone Remastered çıkış tarihi

State of Play'de yapılan açıklamalara göre Days Gone Remastered, 25 Nisan 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Days Gone Remastered fiyatı

Yapılan açıklamaya göre bu oyunu sıfırdan alacak oyuncular, 49,99 dolar ödeme yapacaklar. Oyunu daha önceden PlayStation 4 için satın almış oyuncular ise 10 dolarlık ödeme ile yükseltme yapabilecekler.

PC'de de oynanabilecek

Bu arada; Days Gone Remastered, PC sürüm için de oynanabilir olacak. Oyuncuların, yine 25 Nisan'da piyasaya sürülecek olan Broken Road isimli DLC'yi satın almaları ile tüm yeni özellikler, PC ekosistemine eklenmiş olacak.