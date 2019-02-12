DC Severlere Müjde: Aquaman 2 Resmen Duyuruldu

David Leslie Johnson'un yazarlığını yapacağı Aquaman 2, yine Warner Bros'un yapımcılığında vizyona girecek.

Geçtiğimiz haftalarda 1 milyar dolarlık hasılat barajını aşarak adeta sinematik dünyada DC'yi yeniden dirilten Aquaman rüzgarı sürüyor. Sadece 1 ayda yakaladığı bu başarı, yeni film dedikodularını da beraberinde getiriyordu. Güzel haber en sonunda geldi.

Öncelikle filmin bildiğimiz anlamda bir devam filmi olup olmayacağını bilemiyoruz. Nitekim bir yandan filmin ölümcül amfibi Trench’i alan bir senaryo ile korku filmi tadında bir yapım olarak karşımıza çıkacağı dedikoduları varken, diğer yandan yine Jason Mamoa'nın merkezinde yer aldığı klasik bir DC yapımı ile karşılaşacağımız konuşuluyor.

Warner Bros, The Dark Knight Rises'ın başarısını geride bırakarak DC tarihinin en başarılı filmi olan Aquaman'in kolay kolay peşini bırakmayacaktır. Bize sorarsanız yukarıda bahsi geçen iki filmi kısa aralıklarla, ardarda görecek olmamız çok daha olası.

Senaryo ne olursa olsun en geç 2020'nin sonlarına doğru yeni bir Aquaman göreceğimiz resmen belli oldu.