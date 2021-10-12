DC Comics, Superman'in kasım ayında piyasaya sürülecek yeni çizgi romanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, Jon Kent'in biseksüel olacağı ifade edildi.

DC Comics, dünyanın en popüler çizgi romanlarından bir tanesi olan Superman için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Serinin son çizgi romanını kasım ayında piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, yeni Superman karakteri Jon Kent'in biseksüel olacağını açıkladı. DC Comics, yaklaşan çizgi romandan bazı görüntüler de paylaştı.

Jon Kent, serinin önceki bölümlerinde gazeteci olan Jay Nakamura ile bir arkadaşlık kurmuştu. Ancak bu arkadaşlık, bugüne kadar standart bir arkadaşlıktan ibaretti. Son çizgi roman, bu durumu değiştirecek. İkili, bu kez duygusal bir bağ kuracak. Çizgi romanın yazarı Tom Taylor, yaptığı çalışmayla ilgili açıklamalarında dikkat çeken cümleler kurdu.

"Süperman'in biseksüel olacağı kararını vermek, 5-10 yıl önce daha zordu"

*DC Comics'in paylaştığı görüntü.

BBC'ye demeç veren Tom Taylor, romanı kaleme almadan önce günümüzün Superman karakterinin nasıl olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Bunun üzerine de biseksüellik üzerinden yola çıkmaya karar veren Taylor, "Eğer yine Clark Kent gibi beyaz heteroseksüel bir erkek güzeli kullanırsak, bir fırsatı tepeceğimizin farkına vardım." ifadelerini kullanarak, neler düşündüğünü anlatmış oldu.

Verdiği demeçte böyle bir kararın 5-10 yıl önce çok daha zor verileceğinden bahseden Taylor, "Bugün haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyleyen insanlar oldu. Bu insanlar, hayatlarında hiçbir zaman, en bilinen ve güçlü süper kahraman olan Superman'de kendilerini bulabileceklerini düşünmediklerini söylediler. Her zaman, o bildik, 'Bari çizgi romanlara politika karıştırmayın' diyen insanlar olacaktır. Ama bunlar yayımlanan her çizgi romanın, bir anlamda politik olduğunu da unutuyorlar. Bu insanlar Marvel serisi olan X-Men'in, bir sivil haklar hareketi analojisi olduğunun farkında değil. Biz o insanları da yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Ama biz bunu, 'Bu Superman benim gibi. Bu Superman benim endişe duyduğum şeylerle mücadele ediyor' demeleri için yazıyoruz." ifadeleri kullanarak, takipçilerinden gelen yorumlara değinmiş oldu.