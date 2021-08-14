İnsanlığın büyük döneminde ilişkilerde "tek eşlilik" ve "çok eşlilik" görüldü fakat modern hayatın da etkisiyle ilişki türleri çeşitlenip dallanmaya başladı. Genellikle açık fikirlilik sonucunda ortaya çıkan bu ilişki türlerinin çoğunu muhtemelen ilk kez duyacaksınız.

Artık dümdüz sevgili olmak çok rastlanılır bir durum değil. Özellikle de flört aşamasından sevgililiğe geçişte ortaya binbir türlü ilişki hali çıkabiliyor.

Sevgiliğe geçilse bile ayrı bir dert başlıyor, yine bildiğimiz ilişki halleri oluşmayabiliyor. Mayası tutmayınca da yeni yeni duygusallıklar, cinsellikler türüyor. Peki siz hangi ilişki türünün mensubu olabilirsiniz?

İlişki türleri:

Açık ilişki

Friends with benefits

Swing ilişki

Mantık ilişkisi

Sapyoseksüellik

Çok eşlilik

Grup ilişkisi

Demiseksüellik

Otoseksüellik

Gaslighting

Ghosting

Lovebombing

Breadcrumbing

Mikroaldatma

Çiftlerin genişlikte sınır tanımadığı "açık ilişki"

Çiftlerin başka kişilerle romantik ve/veya cinsel ilişki kurmak için birbirlerini kısıtlamadığı ilişki türüdür. Bu iki partner arasında birincil bir ilişki vardır ve diğerleriyle de ilişki içerisinde olmalarına rağmen birbirlerine bağlı olmaya devam ederler.

Arkadaşlıktan öte, sevgiliden beri: Friends with benefits

Arkadaşlığa katılmış cinsellik sosu diyebiliriz. Tabii işin içine cinsellik dahil olunca bu tür ilişkilerin ciddi ilişkiye evrildiği de oluyor. Genellikle aralarındaki sınırları aşacak kadar samimi olan arkadaşlıklarda görülen bir ilişki türü.

Alan memnun veren memnun: Swing ilişki



Çiftlerin rıza göstererek birbirlerinin partnerlerini cinsel birliktelik amacıyla takas etmesi durumudur. Genellikle "farklı şeyler deneme, heyecanı arttırma, rutini bozma" gibi sebeplerle ortaya çıkar.

Bazı avantajlar aşkın önüne geçiyorsa: Mantık ilişkisi

Daha çok "mantık evliliği" tabiriyle bilinen bu ilişki türünde kişiler yoğun bir duygusal his bulunmamasına rağmen çeşitli nedenlerle birlikte olmayı tercih ederler. Genellikle "yalnız kalmama, maddi kazanç, düzenli yaşam" gibi sebepler ağır basar.

Çirkin entelektüellerin yanlarında mankenler olmasının açıklaması: Sapyoseksüellik

Partnerler birbirlerinin fiziksel görünümünden ziyade entelektüel birikimlerinden, zekalarından etkilenirler. Zihinsel becerilerin tetiklediği çekim sayesinde cinsel ve romantik ilgileri de artar.

Yedi Kocalı Hürmüz misali takılanların tercihi: Çok eşlilik

İki veya daha fazla kişiyle ilişki içerisinde olan kişilerdir. Birden fazla kişiyle evlenildiyse "poligami", evli olmadan birden fazla kişiyle birliktelik varsa "poliamori", romantizm olmadan sadece cinsellik için olduğunda ise "promiscuity" adı veriliyor.

Kalabalık sevenlerin tercihi: Grup ilişkisi

Üç veya daha fazla kişinin birbirlerine karşı romantik veya cinsel hisler besledikleri ilişki türüdür. Swing ilişki ve poliamori gibi cinsellik odaklı değildir, romantizm de bu tip ilişkide önemli bir faktördür.

Sevmeden sevişemeyenler kulübüne hoş geldiniz: Demiseksüellik

Cinsel dürtülerinin oluşabilmesi için karşısındakine duygusal bir şeyler hissetmesi gereken kişileri tanımlar. Partnerle yakalanacak frekans önemlidir, değer gördüklerini hissederlerse içlerinde bir kıpırtı başlar.

"Kendin varken başkasına ne gerek var"cılar: Otoseksüellik

Hayatında bir partner olsun olmasın cinsel tatmin yöntemi olarak sadece veya çok sık bir şekilde mastürbasyonu tercih eden bireylerin ilişki biçimine verilen addır. Bu tip bireylerin partnerleri bu durumdan şikayetçiyse tabii ki ilişkide problemler baş gösterebilir.

Bir de "manipülasyon" ağırlıklı ilişki türleri bulunuyor. En sık görülenlerden bazıları şu şekilde:

Partnerlerden birini fazlasıyla yoran "gaslighting"

Partnerlerden birinin ilişkinin tüm sorumluluğunu diğerine yüklemesiyle oluşan ve duygusal istismara giren bir ilişki türüdür. Baskıcı partneriniz sürekli "çok anlayışsızsın, çok hassassın" gibi suçlamalarda bulunarak sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorsa duygusal olarak manipüle ediliyorsunuzdur.

Sosyal medyanın da etkisiyle çığ gibi büyüdü: Ghosting

İngilizcedeki "hayalet" kelimesinden gelen bu terim, adından da anlaşılacağı üzere birlikte olduğunuz partnerinizin bir görünüp bir kaybolmasını tanımlar. Bu tip insanlar haber vermeden ansızın ortadan kaybolurlar, sonra yine ansızın ortaya çıkarlar.

Duygusal şiddet içerir: Lovebombing

Birlikte olunan kişide abartılı ve takıntılı bir şekilde ilgi gösterip hediyelere boğma davranışı görülür. Partneriniz sizi hemen annesiyle tanıştırmak ister, herkese sizden bahseder ama bütün bunları yapıp güveninizi kazandıktan sonra tüm ilgisini bir anda geri çekmeye başlar.

Önünüze ekmek kırıntıları atıp kaybolan birileri varsa: Breadcrumbing

Partneriniz size davranışlarıyla ve söyledikleriyle umut verip ilgi göstermesine rağmen aynı zamanda sürekli bahaneler uydurup zamanı olmadığını söyleyerek sizden kaçmaya çalışıyorsa ortada "breadcrumbing" tipi bir ilişki var demektir.

Çoğunluğu kapsayan ama herkesin farkında olamadığı bir durum: Mikroaldatma

Sevgiliniz sizi fiziksel anlamda aldatmasa da flört amacıyla başkalarıyla yazışıyorsa, dating uygulamaları kullanıyorsa bu mikroaldatmaya girer. Genellikle telefonunu gizleme davranışıyla ortaya çıkan bu durum nedeniyle de ilişkiler bitebilmektedir. Tabii mikroyla başlayıp makroya evrildiği durumlar olabilir, dikkatli olmak lazım.