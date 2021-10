DC’nin yine çevrimiçi olarak düzenleyeceği 2022 DC FanDome etkinliğinde yayınlanacak yeni fragmanların dışında oldukça ‘güncel’ bir sürpriz yapılacak. Etkinliğe kayıt olan herkese rastegele bir DC çizgi roman kapağı NFT’si verilecek. Etkinlik, 16 Ekim’de gerçekleşecek.

Fantastik evrenler arasında en sevilen ve en köklülerden biri olan DC, hayranlarına bedava NFT eseri dağıtıyor. Ufak bir görevi yerine getiren hayranlar, DC’nin farklı nadirlik seviyelerinde birçok farklı dijital eserine sahip olabilecek.

DC’nin NFT koleksiyonuna ait eserlerden birine sahip olmak için yapılması gereken tek şey, bu ay düzenlenecek olan çevrimiçi hayran toplantısı tarzı etkinliğe katılmak. Ayrıca bu sayede kazandığınız NFT’yi sosyal medyadan paylaşırsanız, ekstra bir eser daha şirketten.

FanDome'a kayıt olmak yeterli

DC, 16 Ekim tarihinde geçen sene de çevrimiçi olarak düzenlediği DC FanDome etkinliğini düzenleyecek. Etkinlikte birçok yeni yapımın fragmanı ve benzer sürprizler yer alacak. Bu sürprizlerden biri de bedava dağıtılan NFT eserler olacak. DC çizgi romanlarının kapaklarının NFT hallerini kazanmak için yapılması gereken tek şey, söz konusu etkinliğe kaydolmak. Ayrıca eseri kazandıktan sonra sosyal medyada paylaşanlar bir NFT daha kazanacak.

Bu eserler rastgele seçilecek ve eserlerin dahil olduğu 3 sınıf olacak: Yaygın, nadir ve efsanevi. Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman ve Harley Quinn gibi karakterlerin yayınlanmış eski çizgi roman sayılarında kullanılan kapaklar, bu şekilde ölümsüz hale gelecek.

Geçen seneki etkinlikte Justice League, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad ve Robert Pattinson’lı The Batman’in fragmanları ilk kez gösterilmişti. Bu seneki DC FanDome’da ise Black Adam, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, The Batman, Batwoman, Sweet Tooth, Harley Quinn ve Superman & Lois gibi film ve dizilerin yeni fragmanlarının gösterilmesi bekleniyor.