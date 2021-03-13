WarnerMedia, AT&T Analist ve Yatırımcı Günü'nde şu anda üzerinde çalıştığı DC Comics yapımlarının tam listesini yayınladı. Şirketin yayınladığı listede toplamda 24 yapım yer alıyordu.

Warner Bros. Pictures bünyesinde severleriyle buluşan DC Comics, önümüzdeki aylarda fazlasıyla yoğun olacak. Halihazırda WarnerMedia'yla birlikte birkaç proje üzerinde çalıştığını bildiğimiz çizgi roman yayıncısı, WarnerMedia'nın bugünkü AT&T Analist ve Yatırımcı Günü'nde yaptığı açıklamaya göre sandığımızdan daha fazla proje üstünde çalışıyor.

Yapılan açıklamaya göre 18 Mart'ta Zack Snyder'in Justice League'ini yayınlayacak olan DC Comics, toplamda 24 farklı oyun, dizi ve filmden oluşan yapımlar üzerinde çalışıyor. Bu yapımlar arasında Peacemaker, Aquaman 2, Gothan Knights video oyunu gibi yapımlar bulunuyor. Bu yapımların tam listesiyse şu şekilde:

Önümüzdeki aylarda bizlerle buluşacak DC Comics projeleri:

Black Adam

Harley Quinn animated series

Superman & Lois

Static Shock

Blue Beetle

Batgirl

Peacemaker

Green Lantern

Aquaman 2

The Flash

Teen Titans Go!

Suicide Squad

Batwheels

The Batman

Zatanna

Supergirl

Shazam! Fury of the Gods

Batwoman

The Suicide Squad

GCPD

DMZ

Gotham Knights

Super Hero High

League of Super-Pets

WarnerMedia, DC Comics hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran bu listeyi paylaştıktan sonra yapımlar hakkında pek detay paylaşmadı. WarnerMedia CEO'su Jason Kilar, açıklama yaptığı sırada daha da heyecanlandıran bir ifadeye de yer verdi. CEO Kilar, anlatılacak hikâyelere daha yeni başladıklarını duyurdu. Yani DC, önümüzdeki yıllarda daha fazla yapımıyla sevenleriyle buluşabilir.

DC Comics'in Jack Snyder'in Justice League'inden sonraki büyük yapımı James Gunn'ın Suicide Squad'ı olacak. Yeni Suicide Squad filmi, HBO Max platformu üzerinde 6 Ağustos tarihinde yayına girecek. Yukarıdaki listede yer alan yapımların nerelerde yayınlanacağıysa henüz paylaşılmadı, fakat hepsinin HBO Max'te yerinin olacağını söyleyebiliriz.