İddia: Dragon's Dogma 2, Yeni Nesil Konsollara Gelecek

Capcom, 2019 yılında elde ettiği başarısına yeni bir yön kazandırmak istiyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi gelecek nesil platformlar için hazırlıklar yapan Capcom, oyun severler için eski oyunlarını da yeniden gündeme getirmeyi planlıyor.

Capcom, bu sefer de başka bir gelişmeyle haber başlıklarında yer alıyor. Capcom, şirketin şu ana kadar en fazla satış yaptığı oyunu Monster Hunter World, Resident Evil 7, Devil May Cry 5 ve Resident Evil 2 Remake gibi oyunlarla birlikte yeniden zirveye oturmayı başardı. Şirket, bu oyunlarla elde ettiği başarısına yeni bir boyut kazandırmak istiyor ve oyun severlerin kalbinde taht kurmuş eski oyun serilerini yeniden gündeme getirmeyi hedefliyor. Bu gelişme sayesinde Dino Crisis Remake ve Dragon’s Dogma RPG oyunlarının gelişim sürecinde olduğuna dair söylentiler gün yüzüne çıktı.

Orijinal Dragon’s Dogma oyununun yönetmen koltuğunda oturan Hideaki Itsuno, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda şu sözleri söyledi; “2019, şu ana kadarki en harika yıl oldu. Devil May Cry hayranlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki projemizin çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor olacağız.” Itsuno, bu kısa açıklamasıyla birlikte yeni bir oyunun gelişim sürecinde olduğunu kesinleştirmiş oldu. Itsuno’nun Devil May Cry 5 yönetmenliğinde elde ettiği başarısını göz önünde bulundurursak, bu açıklamanın çok da elle tutulur bir yanı olmadığı düşünülebilir. Fakat Capcom’un halihazırda yürüttüğü projelere ve Itsuno’nun açıklamasına bir bütün olarak bakacak olursak, işlerin oldukça ilginç bir hal aldığı söylenebilir.

Devil May Cry 5 oyununun yapımından önce Capcom CEO’su Kenzo Tsujimoto ve Itsuno bir anlaşmada karar kıldı

Itsuno, şirketle yaptığı anlaşmada gelecek iki oyunun yapımına imza atmak istediğini ve bu oyunların Devil May Cry 5 ile Dragon’s Dogma 2 olmasını istediğini söyledi. Capcom ise Itsuno’nun bu isteğine olumlu cevap verdi. DMC 5 oyununun da 2 milyon satış yaptığını düşünecek olursak, Capcom’un Itsuno’ya bir sonraki projesi için yeşil ışık yakmasının an meselesi olduğu söylenebilir.

Buna ek olarak, Capcom’un halihazırda PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil platformlar için hazırlık yaptığı biliniyor. Capcom’un bu çalışmalarını, Itsuno’nun yaptığı açıklamayı, Capcom’un eski IP adreslerini tekrar aktif hale getireceği açıklamasını ve Capcom ile Itsuno arasındaki anlaşmayı bir bütün olarak inceleyecek olursak, DD2 oyununun yakın bir zamanda oyun severlerle buluşacağı ön görülebilir.