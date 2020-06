Dead by Deadlight’ın Silent Hill DLC’si Yayınlandı

Popüler korku oyunu Dead by Deadlight’ın yeni DLC’si olan Silent Hill sonunda bugün yayınlandı. DLC, 13,50 TL’lik fiyat etiketiyle satın alınabilir oldu.

Yaklaşık bir ay önce günümüzün popüler korku oyunu Dead by Deadlight’a gelecek bir DLC’nin haberini almıştık. Oyuna gelecek bu DLC ile birlikte Dead by Deadlight, efsane korku serisi Silent Hill’den içeriklere kavuşacaktı. İşte o gün geldi ve Dead by Deadlight’ın Silent Hill DLC'si sonunda yayınlandı.

Dead by Deadlight - Silent Hill Chapter ismiyle oyun mağazalarındaki yerini alan DLC, asimetrik PvP oyunu Dead by Deadlight’a Cheryl/Heather Mason’ı ve Midwich Okulu tarzında yeni bir haritayı getirdi. Midwich Okulu, Silent Hill serisinde keşfettiğimiz ilk yerlerden biriydi.

Seri katil, Piramit Kafa oldu:

Tabii Dead by Deadlight gibi bir oyunda bir de düşmanımız, yani bir seri katilin olması gerekiyor. Yeni DLC’yle gelen karakter ve haritada karşılaşacağımız seri katil, Piramit Kafa (Pyramid Head) olarak tanıdığımız ikonik canavar oldu. Böylelikle yeni DLC’yle birlikte Dead by Deadlight’ın gerilim seviyesi bir seviye daha üst noktaya taşındı.

Dead By Deadlight’a gelen yeni Silent Hill DLC’si, oyunun 2016 yılındaki çıkışından bu yana gelen 16. bölüm oldu. Oyun, bugüne kadar Stranger Things, Saw, Nightmare on Elm Street, Texas Chainsaw Massacre, Left 4 Dead, Scream ve daha birçok korku ve gerilim yapımına ev sahipliği yaptı.

Dead by Deadlight’a gelen Silent Hill DLC’si, 13,50 TL gibi uygun bir fiyatla Steam'de satın alınabilir oldu. Bununla birlikte normalde 31 TL’ye satılan oyun, 9 Temmuz tarihine kadar %60 indirime girdi. Yani oyunu satın almak isterseniz 31 TL yerine 12,40 TL ödemeniz yeterli.

Bunun yanı sıra 5 ayrı DLC’nin ve ana oyunun bulunduğu Dead by Deadlight - Silent Hill Edition da Steam’de satışa çıktı. Normalde 97,50 TL’lik fiyat etiketine sahip olan bu paket, 58,85 TL’ye satın alınabilir oldu. Paketle birlikte oyuncular, Dead by Deadlight’ın yanı sıra Silent Hill Chapter, Curtain Call, Shattered Bloodline, Of Flesh and Mud ve Spark of Madness DLC’lerine sahip olabilme fırsatı yakaladı.