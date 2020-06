Quantic Dream Oyunları Steam’de Yayınlandı

Quantic Dream’in elinden çıkan Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain, sonunda Steam mağazasındaki yerini aldı. Oyunlar, sınırlı süreyle %10 indirimli olarak satılmaya başlandı.

Sunduğu yapımlarla kalbimizi çalan Quantic Dream, ilk olarak PlayStation konsollarına özel olarak piyasaya sürülen Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain’i geçtiğimiz yıl PC platformu için de yayınlamıştı ancak oyunu bilgisayarlarından oynamak isteyen oyuncular, yapımları yalnızca Epic Games Store üzerinden satın alabiliyorlardı.

İşte bir yıl süreyle Epic Games Store’a özel olarak çıkan oyunlar, sonunda günümüzün oyun devi Steam mağazasında da yer aldı. Quantic Dream’in sevilen üç yapımı da Steam'e eklendi. Ayrıca oyunun Steam sayfalarını ziyaret edenler güzel bir sürprizle karşılaştı.

%10 indirimle yayınlandı:

Steam'e eklenen Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain, %10 indirimle satın alınabilir oldu. Steam’e eklenmelerine özel olarak uygulanan bu indirim, 25 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Yani indirim yalnızca 1 hafta boyunca geçerli olacak.

Quantic Dream’in her 3 oyununu da satın almak isteyen oyuncularsa daha güzel bir paketle bu oyunlara sahip olabilecek. Quantic Dream’in sevilen yapımları, 3’lü bir paket hâlinde 228,42 TL’ye satılıyor. Böylece oyuncular, üç oyunu satın alırken 282 TL ödemekten kurtulmuş oluyor.

Özellikle hikâyeleri ve bu hikâyeyi bize nasıl sunduklarıyla popülerleşen bu üç yapımın her biri birbirinden farklı deneyim sunuyor. Heavy Rain, dört karakterin perspektifinden bir seri katil hikâyesine odaklanırken Beyond: Two Souls, doğaüstü güçleri olan bir kızı konu alıyor.

Öte yandan stüdyonun son çıkardığı oyun olan Detroit: Become Human, geleceğimize farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak robotların içindeki insanı keşfetmelerine odaklanıyor. Oyun, günümüz ve gelecek arasında bir köprü işlevi de görüyor.

Steam'deki yerini Heavy Rain’e bu bağlantıdan, Beyond: Two Souls’a bu bağlantıdan ve Detroit: Become Human’a bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte oyunları satın almadan önce kısa bir deneyim yaşamak için demo versiyonlarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.