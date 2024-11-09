Capcom, Dead Rising Deluxe Remaster için yayımladığı ücretsiz demo sürümünü oyuncularla buluşturdu.

Capcom, popüler Dead Rising oyun serisinin yenilenmiş versiyonu Dead Rising Deluxe Remaster için ücretsiz bir demo yayımladı.

Dead Rising Deluxe Remaster’ın demo sürümü, PlayStation 5, Xbox Series X/S platformları için Steam üzerinden erişilebilir durumda.

RE Engine ile gelişen grafikler

Demo, oyunun başından itibaren oyunculara oyun mekaniklerini tanıtırken, bazı özellikler tam sürümden farklı olabiliyor. Ancak, demo süresince elde edilen geliştirmeler veya kaynaklar, tam oyun sürümüne aktarılmıyor.

Yeniden düzenlenmiş sürümünde ise detaylı karakter modelleri, görsel iyileştirmeler gibi pek çok yenilik söz konusu. 2006 yılında ilk kez piyasaya sürülen Dead Rising, şimdi daha gelişmiş grafikler ile geri dönüyor. RE Engine ile güçlendirilen grafikler, oyunun görsel kalitesini iyileştiriyor. Oyunun fiziksel sürümleri de aynı gün piyasaya sürüldü ve Steam'de 37 dolar fiyatla satışa sunuldu. Capcom’un bu tür yeniden düzenlenmiş oyunlarla gelecekte daha fazla yer alması bekleniyor.