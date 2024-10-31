Call of Duty: Black Ops 6'nın büyük dosya boyutları, internet trafiği üzerinde önemli bir etki yarattı. Veri sınırlaması yeniden gündemde.

Call of Duty: Black Ops 6 tanıtılmasıyla birlikte internet kullanımında büyük bir artışa neden oldu. Oyun indirmelerin şirketin toplam internet trafiğinin yüzde 19’unu oluşturduğu açıklandı.

25 Ekim’de yayımlanan Call of Duty: Black Ops 6’nın, toplam internet trafiği üzerinde büyük bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Veri sınırları yeniden gündemde

Oyunun PlayStation versiyonu 84.4GB, PC versiyonu ise 102GB gibi büyük dosya boyutlarına sahip. Oyuncular Modern Warfare II ve III ile birlikte tüm ek içerikleri indirmeyi tercih ederlerse, toplamda 300GB’a kadar veri tüketebiliyorlar. Bu durum özellikle veri sınırı olan kullanıcılar için önemli bir mesele haline geliyor.

Comcast’ın 1.2TB’lık veri sınırı, büyük indirmeler nedeniyle hızla dolma riski taşıyor. Pandemi döneminde bu sınır kaldırılmış olsa da çoğu eyalette yeniden uygulanmaya başlandı. Federal İletişim Komisyonu (FCC) ise internet sağlayıcılarının bu tür veri sınırlamalarını kaldırma yeteneğine sahip olduğunu ifade ediyor ve bu durumun tüketiciler üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Call of Duty: Black Ops 6’nın yüksek dosya boyutları, internet kullanımında dikkate değer bir artışa yol açarken veri sınırlarının kısıtlayıcı etkisi de yeniden tartışma konusu haline geldi.