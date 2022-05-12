Dead Space Remake'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Uzun zamandır merakla beklenen korku oyunu serisi Dead Space'in Remake versiyonunun çıkış tarihi nihayet açıklandı.

Korku ve hayatta kalma türünde oyunları sevenler için ilk sıralarda yer alan sevilen seri Dead Space'in bir remake'inin geleceğini bir süredir biliyoruz. Geçtiğimiz yaz düzenlenen EA Play Live etkinliğinde duyurulan remake, o zamandan bu yana kesin çıkış tarihi hakkında türlü söylentilerle gündeme geliyordu.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda EA'dan gelen açıklama ile oyunla 2023 yılının başlarında buluşacağımızı öğrenmiştik. Şimdi ise gelen yepyeni bir haberle oyunun çıkış tarihi resmen açıklandı.

Dead Space Remake, 27 Ocak'ta geliyor

Dead Space'in çıkış tarihi, bugün gerçekleştirilen ve oyunun geliştirme aşamalarına göz atılan bir canlı yayın sırasında geldi. 27 Ocak'ta oyunseverler ile buluşacağı duyurulan oyundan aynı zamanda yayın esnasında elde edilen pek çok video paylaşıldı.

Dead Space'in resmi YouTube hesabına yüklenen videolar, oyunun tasarımında ve atmosferinde yapılan geliştirmelere göz atmamızı sağlıyor. Aşağıya bir örneğini eklediğimiz videoların tamamına, dilerseniz Dead Space'in YouTube kanalı üzerinden erişebilirsiniz.

Dead Space Remake'in geliştirme aşamalarından ve güncel görünümünden bir video