Dead Space'in Yeniden Yapımının Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

'Hayatta kalma' ve 'korku' dendiğinde akla gelen ilk oyunlardan olan Dead Space'in bir süre önce yeniden yapılacağı duyurulmuş ve bu duyuru ile birlikte oyun severlerin heyecanlı bekleyişleri başlamıştı. Şimdiyse EA, Dead Space yeniden yapımının çıkacağı yılı duyurdu.

Geçtiğimiz temmuz ayında ünlü oyun şirketi EA’nın sevilen korku-hayatta kalma oyunu Dead Space’in yeniden yapılacağı duyurulmuş, bu haber 2013 yılında çıkan son oyunuyla büyük beğeni toplayan Dead Space hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Her ne kadar oyunun 2022 yılının sonlarına doğru çıkacağına dair söylentiler bulunsa da, serinin 2. ve 3. oyununda bulunmayan detayların yer alacağı bildirilen Dead Space remake’inin kesin çıkış tarihi bu tarihten beri gizemini korumaktaydı.

Şimdiyse EA, yeni nesil Dead Space’in çıkış tarihine dair yeni bir paylaşımda bulundu. Oyunun net çıkış tarihine dair yine direkt bir bilgi vermese de paylaşım ile oyunun en azından hangi yıl içerisinde çıkacağı açıklanmış oldu. Daha önce buradaki yazımızda oyuna dair tüm bilinenlerle birlikte aktardığımız üzere, yeniden yapım 2023'te geliyor.

Dead Space yeniden yapımı 2023 başlarında geliyor

Dead Space’in yeniden yapılacağı ilk duyurulduğunda kesin bir çıkış tarihi belirtilmemiş; ancak oyunun “sıfırdan yeniden inşa edileceğini” ve Star Wars: Squadrons'u geliştirme çalışmaları ile tanınan Motive tarafından geliştirileceği bildirilmişti. Motive ise geçen yıl düzenlediği bir canlı yayında, aktör Gunner Wright'ın, orijinal oyunda sessiz bir karakter olan Isaac Clarke olarak geri döneceği gibi birkaç ayrıntı paylaşmıştı.

EA, cuma günü yaptığı paylaşımla sevilen korku serisi Dead Space'in yeni nesil versiyonunun 2023 yılı başlarında çıkacağını duyurdu. Duyuru, büyük ölçüde oyunun sesine odaklanan bir geliştirici canlı yayını sırasında gerçekleşti.

Görünen o ki Dead Space hayranları, yeniden yapımını oynayabilmek için bir süre daha beklemek zorunda kalacak; ancak en azından şimdi ellerinde sabırsızlıkla bekleyecekleri bir “erken 2023” tarihi bulunuyor. Bununla birlikte Dead Space yeniden yapımı PlayStation 5, Xbox Series X ve PC'de satışa sunulacak.