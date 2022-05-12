Resident Evil'in Netflix yapımı dizisi duyurulduğu günden bu yana büyük bir merak uyandırmıştı. Nihayet dizinin ilk fragmanı yayınlanarak heyecan artırıldı.

Resident Evil gerek film serisi gerek oyunlarıyla oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip. Klasikleşen serinin geleceğiyle ilgili çok sayıda söylenti ve haber vardı. Bu haberlerden biri de Netflix'in üzerinde çalıştığı yeni bir dizi projesiydi. İlerleyen süreçte de bu dizi resmen duyuruldu.

Duyurunun üzerinden çok geçmeden, serinin hayranlarında büyük bir merak uyandıran diziden ilk posterler geldi ve çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu. Netflix yapımı olacak olan Resident Evil dizisinden heyecanı artıracak ilk fragman ise bugün geldi. Fragmana geçmeden önce izleyeceğiniz görüntülerin 18 yaş ve üzeri olduğuyla ilgili de uyaralım.

Resident Evil yine bildiğimiz gibi...

Resident Evil’ın kendine has bir tarzı var. Yeni fragmanda da yapımcıların bu tarzı benimsediğini ve izleyiciler tarafından sevilen aksiyon sahnelerinden mahrum bırakılmadığımızı açıkça görüyoruz. Her ne kadar fragmanın tadı damağımızda kalacak kadar kısa olsa da aslında pek çok şeyi açıklıyor.

Fragmanın başlarında kötü bilim adamı rolüyle Lance Reddick ve onun kızı Jade rolüyle Ella Balinska’yı görüyoruz. Tabii yine bazı deneyler yapılıyor ve bir fareye enjekte edilen virüs, tüm dünyayı yürüyen zombi alemine çeviriyor. Resident Evil’ın diğer yapımlardan da alışık olduğumuz gibi dizi de New Racoon City’de geçiyor. Yıl ise 2036. Baş kahramanlarımızdan Jade, bu kıyamet gibi dünyanın ortasında kız kardeşi Billie’yi (Seina Agudog) arıyor.

Diziyle ilgili beklentiler oldukça yüksekti. Ancak şunu söyleyebiliriz ki; Resident Evil’ın kendine has bir kitlesi oluştu ve aslında hayranların beklentisi de yapımın bu çizgiden şaşmaması yönündeydi. Görünen o ki Netflix yapımı dizide de hayranların beklentisini karşılayacak şekilde alışılagelmiş çizgiden çıkılmamış.

14 Temmuz’da yayınlanacak ilk bölümlerinin ardından, beklentilerimizi karşılayıp karşılamadığını göreceğiz. Bakalım Jade, kardeşi Billie’yi bulabilecek mi?