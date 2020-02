Başrolünde Ryan Reynolds’ı izlediğimiz Deadpool serisinin üçüncü halkası üzerinde çalışan Marvel, DC spin-off’u Birds of Prey’in gişede çakılmasının ardından bu sefer R-Rated (18+) olmayan bir Deadpool filmi vizyona sokmayı planlıyor.

Sevilen oyuncu Ryan Reynolds’ın anti süper kahraman hikayesi Deadpool, 18 yaşından küçük çocukların izlemesinin yasak olduğu ilk iki filmi ile toplamda 1,6 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Disney’in astronomik bir rakam karşılığında 21st Century Fox'u satın almasının ardından yayın hakları Marvel Studios’a geçen seri, üçüncü halkasında bambaşka bir havaya sahip olabilir.

Çoğu Deadpool hayranı, Disney'in üçüncü devam filmini Marvel Sinematik Evreni’ndeki (MCU) diğer yapımlar gibi ‘bir aile filmi’ olarak geliştirmesinden endişe ediyordu. We Got This Covered adlı internet sitesine göre Disney, gerçekten de Deadpool 3'te bir sınıflandırma değişikliği yapmayı düşünüyor. Serideki üçüncü filmin çok daha yumuşak bir tonda olmasını isteyen stüdyo, yaş sınırını 18+’dan 13+’ya düşürmeyi planlıyor.

Deadpool 3, ilk iki filmin aksine R-Rated (18+) olmayabilir

WGTC kaynaklarına göre, DC spin-off’u Birds of Prey'in hayal kırıklığı yaratan gişe performansı, Disney'i R-Rated konusunda önemli tereddütlere itti. Stüdyonun buradaki asıl kaygısı tabii ki gişe başarısı. Deadpool 3’ü mümkün olduğunca geniş bir kitleye sunmak isteyen Disney, bunun yolunun +18 unsurları minimize etmek olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte, Deadpool’un R-Rated türünde bir film olması, gişe rekorları kırmasına engel olmadı. 2016 yılında vizyona giren serinin ilk filmi, küresel çapta 783 milyon dolar kazandı. 2018’de gelen devam filmi ile 785 milyon dolar topladı. Bunu yeterli görmeyen Disney, Deadpool 3’ün diğer MCU filmleri gibi milyar dolar barajını aşmasını istiyor. Bu arada R-Rated demişken, gişede 1,1 milyar dolar hasılat elde eden Joker’i de unutmayalım. 1 milyar dolar gişe hasılatı yapan ilk R-Rated (18+) film olarak sinema tarihine geçen Joker, başroldeki Joaquin Phoenix’e ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazandırmıştı.