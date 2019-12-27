Ryan Reynolds Müjdeyi Verdi: Deadpool 3 Geliyor

Deadpool'a hayat veren Ryan Reynolds tarafından yapılan açıklamalarda, Disney'in üçüncü Deadpool filmi için çalışmalara başladığı ifade edildi. Filmin ne zaman hazır olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Şu ana kadar iki ayrı yapımda karşımıza çıkan Deadpool, dünyanın en çok sevilen filmleri arasına girmeyi başardı. Serinin her iki filmi de sinemaseverlerden tam not aldı ve üçüncü film beklenirken, beklenmedik olaylar yaşandı. Disney, Deadpool'un ilk iki filminin yapımını üstlenen Fox'u satın aldı ve sinema sektörü, yaşanan bu olayı uzunca bir süre tartıştı.

Fox'un Disney tarafından satın alınması, beraberinde pek çok spekülasyonu da getirdi. Bu spekülasyonlar, özellikle de Deadpool'un üçüncü filmiyle ilgiliydi. Ancak söylentiler, artık resmiyet kazandı. Çünkü Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds, yaptığı açıklamalarla konuya son noktayı koydu. Reynolds, Deadpool'un üçüncü filminin geleceğini herkese müjdeledi.

Disney yapımı Deadpool filmi 18+ olacak mı bilinmiyor

Disney'in yeni bir Deadpool filmini nasıl çekeceği henüz bilinmiyor. Aslına bakacak olursak bu konu Disney Fox'u satın altından beri tartışılıyor çünkü Disney'in Marvel filmleri genel izleyiciye hitap ederken Deadpool, 18+ bir film olarak karşımıza çıkıyor. Yine de Reynolds, Disney yapımı Deadpool filmi hakkında oldukça iddialı.

Reynolds, yaptığı açıklamalarda tüm ekibin orada, yani Marvel Stüdyoları'nda olduğunu ve Deadpool 3 üzerinde var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Aslına bakacak olursak bu durum, Deadpool'un yaratıcısı olan Rob Liefeld tarafından da öngörülmüştü. Liefeld, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Disney'in Deadpool ile ilgili yeni içerikler üretmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

Aslına bakacak olursak Disney'in bu hamlesi, maddi açıdan fazlasıyla mantıklı çünkü hem Deadpool hem de Deadpool 2, vizyona girdiği tarihe kadar olan tüm gişe rekorlarını alt üst etmişti. Her iki film de ayrı ayrı 800 milyon dolar civarında para kazandı. Disney, bu başarıyı yok saymamış gibi görünüyor.

Yeni Deadpool filmi ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Reynolds, yaptığı açıklamalarda filmin ne zaman hazır olacağından ve ne zaman vizyona gireceğinden bahsetmedi. Ancak çalışmaların başladığını duymak bile sinemaseverlerin heyecanını ciddi anlamda artırmaya yetmiş durumda. Sinema sektörü, önümüzdeki günlerde yeni Deadpool filmini sık sık tartışacak gibi görünüyor.