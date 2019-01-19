2016'nın şubat ayında ilk kez beyaz perdede gördüğümüz Deadpool çok sevilmiş ve geçtiğimiz sene ikinci filmi vizyona çıkmıştı. Deadpool'u oynayan Ryan Reynolds üçüncü filmin geleceğini söylemiş olsa da elimizdeki tüm bilgiler bu kadardı. Ta ki şimdiye kadar.

Deadpool 2 ilk çıktığında filmin tanıtımını yapmak için Lorraine'e katılan Ryan Reynolds, üçüncü filmin kesinlikle geleceğini söylemiş fakat ayrıntı vermekten kaçınmıştı: "Evet, kostüm hala duruyor. Ayrıca her hafta Hugh Jackman'ın pençelerini tekrar göstermesi için başının etini yiyorum."

Sonraki filmlerde Wolverine cameo'su biraz uzak bir hayal gibi görünse de, filmin yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick geçtiğimiz günlerde ScreenRant'e 3. film konusunda açıklamalar yaptı. Deadpool 3 gelmeden önce X-Force filminin çıkacağı söyleyen ikili şunları kaydetti:

"Şu ana kadar oluşturduğumuz kronolojiye göre X-Force, Deadpool 3'ten önce olacak. Yani aslında bir bakıma Iron Man 1, Iron Man 2, Yenilmezler 1, Iron Man 3 modeline uyacak. Ancak X-Force'un senaryosunu biz yazmıyoruz. Senaryo ve yönetmenlik işini Dew Goddard üstleniyor, en azından şimdiki plan bu şekilde. Yani o filmin yapımına dahil değiliz. Her ne kadar Deadpool 3'ün bir zaman gerçekleşeceğini umsak da şu an bu konuda konuşmak için biraz erken."

Digital Spy'a göre X-Force filmi, 20th Century Fox tarafından 2013 yılından beri geliştiriliyor. Adından da anlaşılabileceği gibi X-Force, bir X-Men spin-off serisi. X-Men'e benzemelerine karşın sorunları çözmek için şiddeti tercih eden bir grup mutanttan oluşan X-Force ekibinin bir kısmıyla hatırlayacak olursak Deadpool 2'de karşılaşmıştık.