Deadpool & Wolverine, dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı geçmeyi başardı. Bunu 2024'te yapan 2. film oldu.

MCU’nun bu yılki tek filmi olan Deadpool & Wolverine, 25 Temmuz günü vizyona girmişti. Hugh Jackman’ı ikonik rolüne tekrar döndüren yapım, inanılmaz bir açılış yapmış ve gişede büyük ilgi görmüştü. Aynı zamanda izleyenlerden de olumlu yorumlar alıyordu.

Şimdi ise beklenen gerçekleşti. Deadpool & Wolverine, resmen 1 milyar dolar hasılatı geçti. Bunu 2024 içinde yapan 2. film olmayı başardı. Daha önce Inside Out 2 geçmişti.

Dünya çapında 1,029 milyar dolar hasılat

Deadpool & Wolverine, Kuzey Amerika’da 494,3 milyon dolar, diğer ülkelerde ise 535,1 milyon dolar kazandı. Bunlar toplandığında ise dünya çapında 1,029 milyar dolara ulaştı. Şu anda yılın en başarılı filmleri arasında 1,562 milyar dolar hasılat elde eden Inside Out 2’nin arkasında 2. sırada yer alıyor.

Yapımın yetişkinlere yönelik filmler konusunda da en başarılı olmaya çok yakın olduğunu belirtelim. Tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden yetişkinlere yönelik filmi olmak için önünde sadece Joker kaldı. Joker’in 1,07 milyar dolarlık hasılatını yakında geçeceğini tahmin etmemiz mümkün.

Bunlar dışında filmin, şimdiye kadar MCU’nun 1 milyar dolar eşiğini geçen 11. filmi olduğunu da eklemek gerekiyor. Disney’in filmlerinde ise bunu yapan 31. yapım olmayı başardı.

2024’te şu ana kadar en çok gişe hasılatı elde eden filmler: