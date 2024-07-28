Marvel Sinematik Evreni, Deadpool & Wolverine'in muazzam açılışıyla sinema tarihine geçti. 30 milyar doları geçen ilk film serisi oldu.

Iron Man ile başlayan Marvel Sinematik Evreni (MCU), son 16 yıldır sinemaya damgasını vurmuştu. Öyle ki şu ana kadar çıkan filmleriyle gişede milyarlarca dolar kazanmayı başarmıştı. Son yıllarda biraz düşüşte olsa da geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Deadpool & Wolverine ile yeni bir yükseliş yakalamayı planlıyorlardı.

Beklenen oldu. Deadpool & Wolverine filmi gişede çok iyi bir başlangıç yaptı ve ilk günlerinde dünya çapında 400 milyon doları aşkın hasılat elde etti. Bu da biraz zaman geçtikten sonra yılın en başarılı filmlerinden olacağını gösterdi. Hâliyle bu yüksek kazançlar, Marvel Sinematik Evreni’ne de yaradı ve sinema tarihinde bir ilke imza atılmasını sağladı.

MCU, 30 milyar dolar gişe hasılatı elde eden ilk film serisi oldu

Deadpool & Wolverine’in hızlı açılışı, MCU’nun tarihe geçmesini sağladı. Öyle ki yıllardır devam eden bu sinematik evren, 30 milyar dolarlık gişe hasılatını tarihte geçen ilk film serisi olmayı başardı.

Bunun pek şaşırtıcı olmadığını söylemek gerek. 15 yılı aşkın süredir hepsi farklı karakterlere ve olaylara odaklanan ancak aynı evrende geçen 34 film çıkmıştı. Avengers filmleri başta olmak üzere bunların bir çoğu gişede büyük başarı yakalıyordu. Deadpool & Wolverine’le de rekor kırıldı. MCU tarihinde en çok hasılatı 2,7 milyar dolar ile Avengers: Endgame’in elde ettiğini belirtelim.

Peki MCU’u hangi seriler takip ediyor? İkinciyle arasında büyük fark var desek yanlış olmaz. MCU dışında filmleriyle de gördüğümüz Spider-Man serisi, 10,6 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Star Wars ise 10,3 milyar dolar ile üçüncü sırada. Dörtte 9,6 milyar dolar ile Harry Potter evreni, beşte ise 7,84 milyar dolar ile James Bond bulunuyor.

Marvel’ın devam eden San Diego Comic Con kapsamında önemli duyurular yaptığını da ekleyelim. Dün gece, yeni Avengers filmleri Doomsday ve Secret Wars duyurulmuştu. Her iki filmin de son Avengers filmlerini de yöneten Russo kardeşler imzası taşıyacağı belirtilmişti. Öte yandan Iron Man rolüyle bildiğimiz Robert Downey Jr.’ın Dr. Doom olarak geri döneceği açıklanmıştı.