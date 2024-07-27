Deadpool & Wolverine Film İncelemesi: İzlemeye Değer mi?

Uzun zamandır beklenen Deadpool & Wolverine filmini sizler için inceledik. Gitmeye değer mi? Cevaplıyoruz.

Disney'in Marvel çatısı altında vizyona giren filmleri son yıllarda ne izleyicilere ne de eleştirmenlere pek istediklerini veremiyordu. Deadpool & Woılverine, Hugh Jackman'ın Wolverine rolüne geri dönmesi ve Deadpool'un ulaştığı büyük hayran kitlesi ile bu durumu tersine çevirmesi beklenen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bu beklentiyi fragmanlarda da Deadpool "Ben Marvel İsa'sıyım," dediğinde de görmüştük.

Peki gerçekten de Deadpool & Wolverine filmi, Marvel Sinematik Evreni'ni kurtarabilir mi? Bunu zaman gösterecek olsa da filmin umut veren anları olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan anların toplamı ne kadar iyi bir film ortaya çıkarıyor noktası biraz tartışmalı.

Yönetmen ve senaryo ile başlayalım

Stranger Things, The Arrival gibi yapımlarla tanıdığımız Oscarlı yönetmen Shawn Levy, Free Guy'da da Ryan Reynolds ile çalışmıştı. Deadpool & Wolverine'de bir kez daha ikili bir araya gelirken, Levy'nin genel olarak tercih ettiği doku filmi inanılırlıktan uzaklaştırıyor. Süper kahraman yapımlarının zaten çok inanılası tarafları olmasa da suspension of disbelief kavramını da unutmamak gerekiyor. Teknik olarak film izlerken bunun bir film olduğunu bilir ama unuturuz. Bu film ise bir film olduğunu görsel olarak çok sık gösteriyor. Yer yer bazı şeylerin sırf ürün reklamı olduğunu düşünmek işten bile olmuyor.

Bir diğer nokta ise senaryo. Senaryo kendi içinde eğlenceli ancak ortada üç büyük sorun bulunuyor. Birincisi senaryonun temposu çok dengesiz ancak bu ritim bozukluğu tek başına senaristlerden kaynaklanmıyor olabilir. İkinci nokta, senaryo ekibin sandığı kadar zekice ya da iyi kurgulanmamış. Üstünde düşünmezseniz sorun yok ancak "Niye böyle yaptı ki?" diye sormaya başladığınız noktada filmin yapısı çözülmeye başlıyor. Üçüncü nokta ise Marvel'in 897345 tane falan yapımı olmasından da kaynaklı olarak bir yazarın yazdığını diğerinin unutması sorunu.

Görsellik anlamında ise şölen var

Bu şölen CGI'dan gelmiyor, CGI öyle çok da ahım şahım değil bu filmde, genel olarak göze batmayacak seviyeyi yeterli bulduklarını anlamak mümkün. Görsel şölen daha ziyade aksiyon sahnelerinin akıcılığından, filmde cameo yapan isimlerden ve sergiledikleri performanslardan, çizgi romanlara ve diğer yapımlara olan göndermelerden kaynaklanıyor. Oyunculukların da ortalama üstü olduğunu söylemek gerekiyor.

Genel olarak Deadpool & Wolverine'in ilk yarısı, ikinci yarısına kıyasla daha hızlı geçiyor. Öyle ki ikinci bölümde zaman zaman sıkıldığınızı hissetmeniz mümkün. Yine de bu filmden bir Citizen Kane, bir Potemkin Zırhlısı, bir Yüzüklerin Efendisi olmasını beklememek gerekiyor. Bumu kabul ettiğimizde keyifli bir seyirlik ve son yıllardaki en iyi Marvel işlerinden biri olduğu ortaya çıkıyor. Kesinlikle ortalamanın üstünde ancak çok da çığır açıcı olmayan bir film olduğunu anlamak gerekiyor. Bu film MCU'yu canlandırmaktan ziyade Fox'a görkemli bir veda filmi olarak akıllarda yer ediyor.

Siz filmi izlediniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.