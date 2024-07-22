Microsoft, Deadpool & Wolverine filmi kapsamında geçen hafta Deadpool'dan ve onun poposundan ilham alan bir Xbox kumandası tanıtmıştı. Bugün ise Wolverine'den esinlenen benzer bir kumanda geldi.

Microsoft, geçen hafta Marvel’ın bu hafta vizyona girecek çok beklenen yeni filmi Deadpool & Wolverine’den ilham alan bir kumanda tanıtmıştı. Bu kontrolcü Deadpool’dan esinleniyordu. En çok dikkat çeken kısmı ise popoya benzeyen arkasıydı.

Tabii ki film ikonik karakterler Deadpool ile Wolverine’i bir araya getirdiği için tek bir kumanda yeterli olmadı. Teknoloji devi, bugün de Wolverine’den ilham alan kontrolcüsünü tanıttı.

Bu kontrolcünün de poposu var

Görsellerden de görebileceğiniz üzere yeni kumanda, Wolverine’in ikonik kıyafetindeki sarı ve mavi renklerden oluşturulmuş. Önden oldukça şık görünen kontrolcüde tıpkı Deadpool versiyonunda olduğu gibi komik bir detay var. O da arkasında bulunan popo tasarımı. Bu kısmın çıkarılabilir olduğunu belirtelim.

Şirketi bu kontrolcüyü Deadpool ve Wolverine arasındaki yakın arkadaşlık dolayısıyla çıkarıyor. Zaten Deadpool her zaman komik bir karakter olması ve filmlerinde de böyle bir havaya sahip olması, bu tarz pazarlama hamlelerinin olumlu dönüşler almasını sağlıyor. Hangi kontrolcünün daha güzel olduğuna hayranlar karar verecek.

Wolverine temalı Xbox kumandası, tıpkı diğeri gibi geniş çapta satışa sunulmayacak. Kontrolcü, çekiliş ile şanslı isimlere verilecek. Bunun için de X üzerinden Xbox hesabını takip etmeniz ve buradaki bağlantıdan ulaşabileceğimiz gönderiyi retweet’lemeniz gerekiyor.

Deadpool & Wolverine filminin 26 Temmuz günü sinemalarda vizyona gireceğini eklemeden geçmeyelim.