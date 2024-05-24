Deadpool & Wolverine için hazırlanan yeni reklam filmi, sinema salonlarında gösterilmeye başladı. Bu reklam filminde seyirciler, telefonlarını sessize almaları için "kibarca" uyarılıyorlar.

Sinema tutkunları, son dönemlerde Deadpool & Wolverine filmine odaklanmış durumdalar. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan filmin, yılın en popüler yapımlarından biri olması bekleniyor.

Yaşanan yeni bir gelişme ise yapımcı ekibin vizyona girmek için ne kadar sabırsızlandığını gözler önüne seriyor. Zira Deadpool & Wolverine için yeni bir reklam filmi, an itibarıyla dünya çapındaki sinema salonlarında gösterilmeye başladı.

İşte Deadpool ile Wolverine'i gördüğümüz yeni reklam:

Deadpool ile Wolverine'in yan yana bulunduğu reklam filminde seyirciler, film salonunda telefonlarını sessize almaları konusunda uyarılıyorlar. Ancak bu kibar(!) uyarıda özellikle Wolverine ciddi anlamda küfür ediyor.

Deadpool & Wolverine filminde iki süper kahramanın kesişen hikâyelerini izleyeceğiz. Oldukça farklı karakterlere sahip olan iki süper kahraman, ortak bir düşmanı birlikte alt etmeye çalışacak. Film, 26 Temmuz'da küresel çapta vizyona girecek.